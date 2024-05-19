TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs'ı kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs\'ı kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, gençlerin vatan sevgisi ve milli birlik şuuruyla yetişmesinin geleceğimiz için en büyük güvence olduğunu vurguladı.

19.05.2024 11:24
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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin vatan sevgisi ve milli birlik şuuruyla yetişmesi, yarınlarımız için en büyük güvencemizdir. Bu anlamlı günde, gençlerimize olan güvenimizi bir kez daha vurguluyor, onların azim ve kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha da hızlı ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin X hesabından mesaj paylaştı. Kurtulmuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin 105'inci yılında, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin aziz kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şükranla anıyorum.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin vatan sevgisi ve milli birlik şuuruyla yetişmesi, yarınlarımız için en büyük güvencemizdir.

Bu anlamlı günde, gençlerimize olan güvenimizi bir kez daha vurguluyor, onların azim ve kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha da hızlı ulaşacağımıza inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

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