TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan töreninde tebrikleri kabul etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan töreninde tebrikleri kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan töreninde tebrikleri kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenen törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

23.04.2024 13:42  Güncelleme: 13:51
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(ANKARA) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te tebrikleri kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda TBMM'nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tebrikleri kabul etti.

Törene; AKP Grup Başkan vekilleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi partilerin genel başkan yardımcıları ve genel sekreterleri, TBMM Başkan vekilleri, CHP Meclis Başkanı Gülizar Biçer Karaca, MHP Meclis Başkanı Celal Adan, MHP Grup Başkan Vekilleri, İYİ Parti Başkan vekili Erhan Usta, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri, TBMM eski başkanları, milletvekilleri, Tüm Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, YÖK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi üyeleri, Bakan yardımcıları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı, Ankara'da bulunan üniversitelerin Rektörleri, TBMM İdari Teşkilatı katıldı.

DEM Parti ve YRP temsilcileri ise törene katılmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan töreninde tebrikleri kabul etti - Son Dakika

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