TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'ni anma paylaşımı yaptı

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(ANKARA)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda; "Milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi, ecdadımızın Çanakkale'de verdiği destansı mücadeleyle, tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olmuştur. Bu büyük zaferin 109'uncu yıl dönümünde, Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'de tarih yazan tüm şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Kurtulmuş'un paylaşımı şöyle:

"Milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi, ecdadımızın Çanakkale'de verdiği destansı mücadeleyle, tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olmuştur. Anafartalar'da inancı ve değerleri için şehadete yürüyerek vatanımızı bizlere emanet eden kahramanlarımız, tarihin seyrini değiştirdikleri gibi gelecek nesillere de direniş ruhunu miras bırakmışlardır. Bu büyük zaferin 109'uncu yıl dönümünde, Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'de tarih yazan tüm şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyorum."