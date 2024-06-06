TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Buluştu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, TÜRKPA 13'üncü Genel Kurulu kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiev, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marta Matrai ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına geçti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla yaptığı görüşme basına kapalı gerçekleşti.