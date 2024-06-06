TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Buluştu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Bakü'de bulunduğu sırada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Kurtulmuş, TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla yapılan görüşmenin detaylarını basınla paylaşmadı.

06.06.2024 13:53
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, TÜRKPA 13'üncü Genel Kurulu kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiev, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marta Matrai ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına geçti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla yaptığı görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Buluştu - Son Dakika
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