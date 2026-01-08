TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ahmet Özer ve Tekin Bingöl ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
08.01.2026 15:17  Güncelleme: 16:17
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ile birlikte, kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i makamında kabul etti. Görüşmede, CHP'li belediyelere dair davalar ve adil yargılanma talepleri ele alındı.

Görüşmenin Ahmet Özer'in talebiyle gerçekleştiğini belirten Tekin Bingöl, "Gündemdeki konulara ve dava süreçlerine ilişkin bilgi aktardı. Sadece kendi davası değil, kent uzlaşısı kapsamındaki davalar, diğer belediye başkanlarımızın adil yargılanması gibi beş altı başlıkta önemli bazı konulara değindi. O nedenle böyle bir ziyaret gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: ANKA

