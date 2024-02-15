TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'yi kabul etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'yi kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili\'yi kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'yi kabul etti. Türkiye-Gürcistan ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Kurtulmuş, dostluk grupları arasındaki temas ve ziyaretlerin fayda sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'de düzenlenecek olan üçlü diyalog mekanizması toplantısına ev sahipliği yapma teklifinde bulundu.

15.02.2024 19:09
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'yi kabul etti.

Meclis'te gerçekleşen kabulde, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

İki ülke halkları arasında kadim bir dostluğun bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kurtulmuş, bölgesel barış ve istikrarı korumanın önemine de dikkati çekti.

Gürcistan'la ikili ilişkileri parlamenter boyutta da geliştirmeyi arzuladıklarını vurgulayan Kurtulmuş, bu çerçevede dostluk grupları arasındaki temas ve ziyaretlerin fayda sağlayacağını ifade etti.

Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye parlamentolarının dışişleri komisyonları düzeyindeki üçlü diyalog mekanizmasının parlamento başkanları seviyesinde de oluşturulması kararına değinen Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bulundukları İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ile yaptıkları görüşmede, söz konusu toplantının ilkini Türkiye'de düzenlemeye hazır olduklarını söylediğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'yi kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'yi kabul etti - Son Dakika
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