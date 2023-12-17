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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere Konya'ya geldi.
Beyşehir ilçesine geçerek buradaki Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, vatandaşlarla sohbet etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katıldı - Son Dakika