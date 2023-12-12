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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumunu ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumunu ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek, hastaneye ziyarette bulundu. Kurtulmuş, Bitmez'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti ve şifa diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez\'in sağlık durumunu ziyaret etti
12.12.2023 - 18:33,  Güncelleme: 18:35
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek, "İnşallah yapılan bu tıbbi müdahalelere olumlu cevap verir, en kısa süre içerisinde sağlığına kavuşarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aramıza döner." dedi.

Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Kurtulmuş, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Saadet Partisi Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve İsa Mesih Şahin ile görüştü.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve milletvekillerinin de yer aldığı görüşmenin ardından Kurtulmuş, Bitmez'in ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk müdahalesi doktor milletvekilleri ve Meclis'in hastanesindeki tıbbi ekiplerce yapılan Bitmez'in çok kısa sürede hastaneye getirildiğini söyledi.

Bitmez'in tedavisinin sürdüğünü anlatan Kurtulmuş, "Doktorlarından aldığımız bilgi durumun ciddi olduğu. Şifa sahibi Cenabıallah, Cenabıallah'tan şifa diliyoruz. İnşallah yapılan bu tıbbi müdahalelere olumlu cevap verir, en kısa süre içerisinde sağlığına kavuşarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aramıza döner." diye konuştu.

Kurtulmuş, Bitmez'in eşi ve kızıyla da görüştüğünü dile getirerek, "Ailesi de gayet metin bir şekilde, Cenabıallah'ın şifa sahibi olduğunun bilincinde buradaki yapılan tıbbi çalışmaları dikkatle izliyorlar. Hep beraber dua edeceğiz. Doktorlarımızın gayretleriyle ümit ediyoruz ki başarılı bir sonuç elde edilecek ve Hasan Bitmez Bey, inşallah yapılan tedavilere cevap vererek tekrar aramıza dönecek. Allah şifa versin. Saadet Partisi Grubu'na, ailesine, TBMM'ye ve bütün milletimize de geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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