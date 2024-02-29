TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, Valilikte Vali Yaşar Karadeniz ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kurtulmuş, Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

29.02.2024 15:08
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, ilk ziyaretini Valiliğe gerçekleştirdi.

Polis mangasını selamlayan Kurtulmuş'u, Valilik binası önünde Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, kurum müdürleri ve Valilik personeli karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Karadeniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve daire başkanları tarafından karşılandı.

Kurtulmuş, burada Büyükşehir Belediyesi mehter takımının seslendirdiği iki eseri dinledi.

Daha sonra makama geçen Kurtulmuş, belediyenin faaliyetleri hakkında Yüce'den bilgi aldı.

Kaynak: AA

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