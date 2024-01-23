TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan\'daki depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak soydaşlarımızın her zaman yanındayız."