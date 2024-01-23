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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'daki depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'daki depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kırgızistan'daki depremden etkilenen tüm kardeşlere geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve Türkiye olarak soydaşlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan\'daki depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti
23.01.2024 - 08:53,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak soydaşlarımızın her zaman yanındayız."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'daki depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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