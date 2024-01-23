TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan\'daki depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak soydaşlarımızın her zaman yanındayız."
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