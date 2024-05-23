TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Pençe-Kilit operasyonu şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Pençe-Kilit operasyonu şehitleri için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Pençe-Kilit operasyonu şehitleri için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan piyade sözleşmeli er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

23.05.2024 11:58
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan piyade sözleşmeli er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Vedat Zorba'ya ve güvenlik korucumuz Yahya Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Pençe-Kilit operasyonu şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Pençe-Kilit operasyonu şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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