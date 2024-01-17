TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Alper Gezeravcı\'yı tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı tebrik ederek, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı ışığında ülkemizin istikbaline yön veren, gençlerimize ilham olan böylesine büyük atılımlar hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu tarihi yolculukta şanlı bayrağımızı dalgalandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."