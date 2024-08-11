TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i anma mesajı yayınladı

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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ölüm yıl dönümlerinde Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik için anma mesajı yayınladı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özel X'ten yaptığı paylaşımda, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı.

Numan Kurtulmuş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehadetlerinin sene-i devriyesinde Karadeniz'in yiğit evladı Eren Bülbül'ü ve onu korumak için göğsünü kurşunlara siper eden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmetle anıyorum. Şehidlerimiz, kahramanlıkları ve cesaretleriyle yüreğimizde bir yıldız gibi parlayarak yolumuzu aydınlatıyor. Makamınız ali, mekanınız cennet olsun."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X'ten yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

" Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen #ErenBülbül'ü ve Jandarma Astsubay Başçavuşumuz #FerhatGedik'i ölüm yıldönümlerinde saygıyla anıyorum."