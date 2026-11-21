TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Liderimizin başlattığı Terörsüz Türkiye bilimsel olarak, sosyolojik olarak kabul görmüş ve bu terör belasından Türkiye kurtulmuştur." dedi.

Adan, MHP İstanbul İl Başkanlığınca Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Huzur, İstikrar ve Kalkınma Yolunda Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" programında yaptığı konuşmada, terör meselesini çözmenin Türk milliyetçilerine düşen bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Büyük bir yürekle Türkiye'yi sevmenin yürek istediğini belirten Adan, "O yürekte liderimiz de var. Liderimizin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' bilimsel olarak, sosyolojik olarak kabul görmüş ve bu terör belasından Türkiye kurtulmuştur. Bu iradeyi ortaya koyduğunda liderimiz, bu meselede öncü olduğunda elbette Türkiye'yi takip ettiğimizde kimse bunu kavramıyordu. Bugün Türkiye'de Türkiye'nin birliği için, beraberliği için en ileri seviyede irade koyan lider bizim liderimizdir." diye konuştu.

Adan, bugün MHP Genel Merkezi'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden gelen vatandaşlarla dolup taştığını, birçok ilden davetiyenin geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu terör konusunun milletimize dayatılan, Türkiye'yi bölmek isteyen, parçalamak isteyenlerin tertiplediği bir olay olduğu ortaya çıktı. 40 yıldır devam eden bu terör belasının silahlarını Fransızlar, Almanlar, Amerikalılar veriyordu. Diyarbakır'daki çocuklarımızı, Şırnak'taki çocuklarımızı, devleti kuran iradenin temel felsefesini bilinçli bir şekilde savunan, onun arkasında dimdik duran Türk milliyetçiliğinin liderliğini yürüten genel başkanımız risk almış, irade ortaya koymuş, Türkiye bugün dünden daha büyük daha güçlü hale gelmiştir. Daha değişik konularda Türkiye'yi daha güçlü hale getirecek birtakım ilerici düşüncelerin ve fikirlerin kaynağı haline gelmiştir Milliyetçi Hareket Partisi." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün genel başkanının liderliğini yürüttüğü Türk milliyetçiliği fikrinin, Türkiye'nin ve demokrasinin önündeki en temel konuları söküp attığını aktaran Adan, şöyle devam etti:

"Terörlü Türkiye'de demokrasi olmaz, terörsüz Türkiye'de demokrasi olur. 'Yavuz da bizim Şah İsmail de bizim, Alevi de bizim, cemevi de bizim, cami de bizim.' diyen, o meselenin üzerine de yüreğini koyarak Hacı Bektaş da Türkiye'nin en büyük cemevini inşa eden, buna da öncülük yapan lider bizim liderimizdir. Yeni yüzyıla girerken dünden bugüne Türkiye'nin başında ne kadar sıkıntı varsa, bu sıkıntıları risk alarak, 'Önce Türkiye.' diyerek meseleyi çözme iradesinin lideri sayın genel başkanımızdır. Alevi de bizim, Sünni de bizim. Cemevi de bizim, cami de bizim. Diyarbakırlı da bizim, Tokatlı da bizim. Bu Türkiye'nin önünde kim durabilir? Bu güçlü birliği, beraberliği oluşturmuş Türkiye, Balkanlar'da, Gazze'de, Uygur Türklerinin bağrında daha güçlü Türkiye değil midir?"

"Bizler büyük bir devletiz"

Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2 gün önce Çin, Rusya, Amerika buluşmasında Türkiye'nin neden olmadığına haklı olarak itirazda bulunduğunu ifade etti.

250 milyon Türk'ün, dünyadaki bütün Müslümanların ışığının Türkiye olduğunu dile getiren Adan, "Türkiye güçlendiğinde dünyanın hiçbir yerinde bir Türk insanına kimse hakaret edemez, dünyanın hiçbir yerinde ezana itibar eden bir Müslümana kimse dokunamaz. Bu temel değerler çerçevesinde 2 milyara yakın Müslümanın, 250 milyon Türk'ün ışığı olan Türkiye'nin devlet başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan o masada olmalıdır iddiasını ortaya koymuştur." diye konuştu.

Büyük Türkiye'yi düşünen liderin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

"Televizyonları açıyoruz, bir televizyon kanalı sabahtan akşama kadar 'Trump ne yaptı, Trump nereye gitti?' diye birtakım propagandalar yapıyor. Diğer televizyonları açıyoruz, fon, Sarıgül, belediyelerdeki yolsuzluklar... Öbür tarafta Türkiye'yi tekrar kendi vizyonuna, kendi gerçeğine dönüştürmek isteyen Milliyetçi Hareket Partimizin lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey. Bizler büyük bir devletiz, hırsızın, arsızın nefesini kesecek güçte bir ülkeyiz, adaletimiz var, devletimiz var. Bu meselenin üzerine çok süratli bir şekilde gitmeli ve bu konuyu Türk milletinin gündeminden çıkarmalı diyenlerdeniz. Çalmış, çırpmış herkesin burnundan fitil fitil getiririz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında zaten hırsız da Türkiye'yi terk eder gider."

MHP Genel Başkanı'nın ortaya koyduğu üç temel konunun gündeme oturduğunu ve kabul gördüğünü belirten Adan, "Terör örgütünün silahlarını bırakması, komisyon kurulması, ki komisyonu çok önemsiyorum. Komisyonda ortaya konulan irade, Türk Devleti'nin kuruluş iradesiyle karşı karşıya gelmeden, Anayasa'nın ilk 4 ve 66. maddelerine bağlı kalınarak hazırlanan raporun 467 oyla kabul edilmesiyle Türk siyasetinde örneği olmayan bir güce dönüşmüştür. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Bu meseleyi devlet politikasına dönüştürmüş ve süreç çok süratli bir şekilde işlemekte, bir daha hiç kimse, hiçbir güç, hiçbir kuvvetin terörü getiremeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

"'Bu Terörsüz Türkiye sadece bizim meselemiz değil, Türkiye'nin meselesi.' dedik

Adan, Türk milliyetçilerinin büyük düşündüğünü, milletin büyük düşünmeyi hak eden bir millet olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Terörsüz Türkiye'yi ortaya koyarken bütün üniversitelere, akademik çevrelere, aklı başında bu ülkeyi dert edinen bütün yazarlara seslendik, 'Bu Terörsüz Türkiye sadece bizim meselemiz değil, Türkiye'nin meselesi' dedik. Değerli Genel Başkanımız bu iradeyi ortaya koyarken, bu iradenin arkasında sonuna kadar durarak bu mücadelede, öncelikle başarıya ulaşmasında öncülük yapmıştır. Türkiye'yi dert edinenlerin köşe yazılarını okuduk, bundan kaçtılar. Biz MHP olarak çok büyük bir yürekle ifade ediyoruz, gelin bu konuları yüreğiniz varsa tartışalım. Gelin terörlü Türkiye'de mi demokrasi olur, terörsüz Türkiye'de mi demokrasi olur? Hani demokrasiyi savunuyordunuz siz? Hani sizler çok büyük bir iddiayla bu meselelerin arkasında olduğunuzu söylüyordunuz. Seslerini kestiler. Bu meseleye de destek vermemek için elli takla attılar. Önce Allah, sonra milletimiz diyen bizim siyasi hayatımız, milletten aldığı destekle onların art niyetlerini vurup geçtik."

Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yağmur Stratejisi'nin, Türkiye'nin önüne koyduğu en kapsamlı çalışma olduğunu kaydetti.

Yağmur Stratejisi'nde Bahçeli'nin ana problemlere, sıkıntılı yerlere parmak bastığını, çözümler ürettiğini vurgulayan Adan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'yi fon, Sarıgül, belediye yolsuzluklarına boğan ve bu temel değerleri tartışmaya yüreği olmayanlar, bu meseleyi görmezlikten geliyorlar. Bu stratejiler, terörsüz Türkiye'yi inşa eden yürek, Gazze'ye sahip çıkan yürek, Balkanlara sahip çıkan yürek, Türk dünyasına sahip çıkan yürek. Genel başkanımızın liderliğinde önümüzdeki seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi birinci parti olacaktır."