TBMM'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
TBMM'de 23 Nisan Coşkusu

22.04.2026 12:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş, uluslararası çocukları kabul ederek umut mesajı verdi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen çocukları Meclis Tören Salonu'nda kabul etti. Kurtulmuş, "Her türlü olumsuzluğa rağmen Türkiye olarak üzerinde durduğumuz şey, dünyayı omuzlarında taşıyacak olan çocuklara umut vermektir. Biz, sizlere çok daha iyi bir dünyayı devretmekle yükümlüyüz" dedi.

Ankara'da bu yıl, 19-23 Nisan tarihleri arasında "Gelecek Çocukların" mottosuyla 48'incisi düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen çocuklar, geleneksel kostümleri katıldıkları kabulde barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Meclis Tören Salonu'ndaki etkinliğe Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Estonya, Fas, Filistin, Gana, Gürcistan, Irak, İtalya, KKTC, Kuzey Makedonya, Macaristan, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Türkmenistan, Ukrayna ve Venezuela'dan 52 çocuk katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kabulde yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın tek çocuk bayramı olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Sizlerin varlığı bizleri umutlandırıyor. Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Dünyanın birçok yerinde maalesef geleceğe dair ümitlerin yeniden yeşertilmesi için çok çalışmamıza ihtiyaç var. Çünkü dünyada savaşların, kıtlıkların, yoksullukların özellikle sizin yaşlarınızdaki gençlerin, çocukların tamamıyla bu olumsuz ortamdan etkilendiği bir dönemden geçiyoruz. Yaklaşık 234 milyon okul çağındaki çocuk maalesef temel eğitim ihtiyaçlarından uzak kalmış bulunuyor. Yaklaşık 49 milyon çocuk çatışma bölgelerinde savaşın ağır şartları içerisinde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Savaş ve çatışmaların ortaya çıkardığı ağır tablo ise hepimizin yüreğini burkuyor. Sadece Filistin'de son üç yıl içinde 21 bini aşkın çocuğun öldüğünü biliyoruz. Bundan dolayı da insanlık tarihi boyunca çocuklar açısından da zor bir dönemden geçildiğini hep beraber görüyoruz. Onun için Türkiye'nin 23 Nisan Bayramı'nın hele hele günümüzün bu çalkantılı, çatışmalı şartları altında özellikle gelecek nesiller için çok önemli olduğunun altını çizmek isterim."

"Çocukların geleceğe dair ümitlerini yeşertmeliyiz"

23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş adımlarının atıldığı bir tarihtir. Bu Meclis'in özelliği sadece devleti kurmak değil aynı zamanda bu ülkenin ulusal kurtuluş mücadelesini de vermek oldu. 23 Nisan'ın bir başka özelliği ise dünyada çocuklara ithaf edilmiş tek bayram olmasıdır. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çok farklı bölgelerden gelen siz evlatlarımızı burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sizden beklentimiz Türkiye'deki bu çocuk bayramının ortaya koyduğu neşe ve umudu kendi ülkelerinize taşımak, kendi ülkelerinizde de geleceğin çocukları için zihninizdeki ve gönlünüzdeki ışıltıları ortaya koyabilmektir. Çocuklar için ortaya koymamız gereken temel şey çocukların geleceğe dair ümitlerinin yeşertilmesidir. Bu çerçevede her türlü olumsuzluğa rağmen Türkiye olarak üzerinde durduğumuz şey, dünyayı omuzlarında taşıyacak olan çocuklara umut vermektir. Biz aldığımız dünyayı inşallah, daha iyi bir noktaya getirerek sizlere çok daha iyi bir dünyayı devretmekle yükümlüyüz."

Konuşmanın ardından çocuklar kendi ülkelerinden getirdikleri geleneksel hediyeleri Kurtulmuş'a sundular.

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Politika, 23 Nisan, Türkiye, Kültür, Güncel, Tören, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika

SON DAKİKA: TBMM'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
