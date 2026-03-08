TBMM'de Bu Hafta… Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları Bölgedeki Savaşa İlişkin Bilgilendirme Yapacak

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirme yapması planlanıyor.

TBMM bu hafta yoğun mesaiye hazırlanıyor. TBMM Genel Kurulu'nda salı günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD-İsrail ve İran savaşı ile bölgedeki gelişmeler konusunda bilgilendirme yapacak. Kapalı olması planlanan oturumda, bakanlar milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda 21 maddesi görüşülen toplam 36 maddelik Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor.

Bu kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanması halinde, TBMM Genel Kurulu'na, geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen bedelli askerlik ücretinin artırılması, vergi düzenlemeleri, pırlanta gibi kıymetli taşlardan ÖTV alınması, afet konutlarının peşin satışında indirim yapılması gibi düzenlemeler içeren kanun teklifinin gelmesi bekleniyor.

Numan Kurtulmuş komisyon üyelerine iftar verecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftar davetlerine bu hafta da devam edecek. Kurtulmuş, 9 Mart Pazartesi günü parlamento muhabirleriyle bir araya gelecek. Kurtulmuş 10 Mart Salı günü ise Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerine iftar yemeği verecek.

Komisyon çalışmaları

TBMM'de bu hafta komisyonda çalışmalar sürecek. Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda, Ankara 1 ve 2 Nolu baroları, 11 Mart Çarşamba sunum yapacak.

Kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması, babalık izninin kamunun yanı sıra özel sektörde de 10 gün olması ve sosyal medyanın 15 yaş altındakilere yasaklanmasını öngören Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 12 Mart Perşembe günü Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülecek.

Grup toplantıları

TBMM'de bu hafta partilerin grup toplantıları yapılacak. AK Parti'nin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşacak. Yeni Yol grubu ise ramazan boyunca grup toplantısı yapmama kararı doğrultusunda bu hafta toplanmayacak.