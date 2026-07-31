TBMM\'de "çerçeve yasa" çalışmaları... AK Parti\'nin çalışmalarını yürüttüğü teklif diğer siyasi partilerle de görüşüldükten sonra gelecek hafta sunulacak

Haber: Erva GÜN - Ogün AKKAYA

(TBMM) - TBMM'de süreçle ilgili yürütülen "çerçeve yasa" teklifine son şeklini vermek için çalışmalar sürüyor. TBMM Başkanlığı'na bu hafta sunulması beklenen teklifle ilgili AK Parti'nin DEM Partililerle de temas halinde çalışmalarını devam ettirdiği, çalışmaların henüz tamamlanmadığı, bu nedenle teklifin önümüzdeki hafta pazartesi veya salı günü sunulmasının hedeflendiği bildirildi. AK Parti, hazırlanan taslağı diğer siyasi partilerle de paylaşacak ve daha sonra teklif TBMM Başkanlığı'na sunacak.

TBMM tatile girmeden çıkarılması planlanan "çerçeve yasa" ile ilgili çalışmalar ve temas trafiği sürüyor. AK Partili yetkililer, Cumhur İttifakı üyesi MHP ve ayrıca DEM Partililerle de temas halinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Taslakla ilgili olarak AK Partili yetkililer, diğer siyasi partilerin temsilcileriyle de bir araya gelmeyi planlıyor.

Görüşmelerin ardından son şekli verilecek teklifin pazartesi veya salı günü TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Teklife diğer partilerin imza atıp atmayacağı ise yapılacak görüşmelerde netleşecek.

Teklif sunulduktan sonra bekletilmeden önce Adalet Komisyonu'nda, daha sonra 2 günlük yasal süre beklenmeden Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor. Bu görüşmelerin gelecek hafta içinde tamamlanması hedeflenirken, Genel Kurul'da görüşmelerin gelecek tamamlanamaması halinde, sonraki haftaya kalabileceği ve Meclis'in 14 Ağustos'a kadar çalışabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanlığı'nda bugün şehit yakınları ve gazilere yönelik kanun teklifi taslağına ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıda teklif üzerinde son değerlendirmeler yapıldı. Düzenlemeye son şekli verildikten sonra teklifin önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.