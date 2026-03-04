TBMM'de Çocuk Hakları Komisyonu Toplantısı - Son Dakika
TBMM'de Çocuk Hakları Komisyonu Toplantısı

04.03.2026 17:12
Numan Kurtulmuş, çocukların korunması için kurulan komisyonun raporunu kabul etti.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul ederek, komisyon raporunu teslim aldı.

TBMM'nin sosyal medya hesabındar yapılan açıklamaya göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleri ile görüştü.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti. Kabulde, Komisyon Başkanı Aydoğdu, hazırladıkları raporu TBMM Başkanımız Kurtulmuş'a sundu."

Kaynak: ANKA

