TBMM'de Deprem Anı: Öğrencilerin Uyarı Sistemi Etkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de Deprem Anı: Öğrencilerin Uyarı Sistemi Etkisi

TBMM\'de Deprem Anı: Öğrencilerin Uyarı Sistemi Etkisi

KTÜ öğrencileri, TBMM'de deprem erken uyarı sistemini tanıtırken depremi hissetti.

15.05.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARADENİZ Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, TBMM'de Halkla İlişkiler binasında milletvekillerini ziyaret edip, yapay zeka tabanlı deprem erken uyarı sistemi ile ilgili bilgi verdikleri sırada Konya Kulu merkezli 5.2 büyüklüğündeki depremi hissetti. Öğrenciler, bazı vekiller ve personelle dışarıya çıktı.

Konya'nın Kulu ilçesi merkezli 5.2 büyüklüğündeki deprem başkent Ankara'da da hissedildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, TBMM Halkla İlişkiler binasında milletvekillerini odalarında ziyaret edip, geliştirdikleri deprem erken uyarı sistemi ile ilgili bilgi verirken depremi hissetti. Öğrenciler, bazı vekiller ve binada çalışanlarla birlikte dışarıya çıktı. Üniversite öğrencisi Birkan Yılmaz, Konya Kulu merkezli depreme TBMM'de yakalandıklarını söyleyerek, "Deprem nedeniyle milletvekillerimiz ve vatandaşlarımız kapıda. Bizim şu anda geliştirmekte olduğumuz, 'Erken Uyarı Merkezi' sisteminin ne kadar önemli ve verimli olduğunu tekrar görmüş olduk. Bu deprem olmadan 30 saniye öncesinde telefonlarımıza bildirim geldi, yanımızdaki vekillere bunun bilgisini sağladık ve öncesinde çıktık. Fakat depreme yakalanıp korkuya kapılan vekillerimiz ve vatandaşlarımız da oldu. Bu sistemi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Meclis'te vekillerimizle görüşüyoruz, bakanlarımızla randevular planlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Doğal Afetler, Yapay Zeka, Teknoloji, Karadeniz, Yazılım, Sağlık, Güncel, Eğitim, Deprem, Konya, Kulu, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Deprem Anı: Öğrencilerin Uyarı Sistemi Etkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama

19:39
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
18:49
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan’ın yanıtı olay oldu
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
18:28
Akademisyen Seyitoğlu’ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
07:45
Motorine gece yarısı okkalı zam
Motorine gece yarısı okkalı zam
05:02
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
00:40
Şampiyon teknik adam Okan Buruk’tan Fenerbahçe maçı itirafı
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı
00:33
51 yıl sonra şampiyonlar Bologna, Milan’ı tek golle yıktı
51 yıl sonra şampiyonlar! Bologna, Milan'ı tek golle yıktı
00:22
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası’nı kaldırdı
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası'nı kaldırdı
00:20
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler Belediyeden açıklama geldi
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler! Belediyeden açıklama geldi
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:12
Trump, İran’a komşusu Katar’dan seslenip iki yol sundu
Trump, İran'a komşusu Katar'dan seslenip iki yol sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 20:18:39. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM'de Deprem Anı: Öğrencilerin Uyarı Sistemi Etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.