TBMM\'de fon teklifinin ilk bölümünde 900 milyar liralık vurgun iddiası dile getirildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin 1 ile 5'inci maddelerini kapsayan ilk bölüm üzerine görüşmeler tamamlandı. Yeni Yol Ankara Milletvekili İdris Şahin, fon krizi nedeniyle sermaye piyasalarındaki gelişmelerin araştırılması için komisyon kurulması çağrısını yineledi, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ise yaklaşık 900 milyar liralık varlığın yurt dışındaki hesaplara aktarıldığını savunarak, "Bu fon vurgunu kurumların bilgisi dahilinde yapıldı" dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin 1'inci ile 5'inci bölümlerini kapsayan ilk bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Genel Kurul'da, teklifin tümü üzerine söz alan Yeni Yol Ankara Milletvekili İdris Şahin, fon krizi nedeniyle yaşanan mağduriyetlere dikkati çekerek, 455 bin 755 kişinin yanı sıra 7,5 milyon borsa yatırımcısının da mağdur olduğunu söyledi.

Şahin, "86 milyon vatandaşımız doğrudan bu işin mağduru, özü itibarıyla yola çıkarken ismini 'Ak' koyan Adalet ve Kalkınma Partisinin maalesef yeni yetmeleri tarafından AK Parti'nin isminin kirletildiği son derece açık ve net. Diyoruz ki: Gelin bir arınma gerçekleştirelim. Arkadaşlar, bakınız, burada vicdan sahibi Grup Başkanvekilleriniz dahi diyorlar ki: 'Açıklayın şu listeyi, kim yapmışsa bu haksızlığı, yolsuzluğu, hırsızlığı kamuoyu bilsin, 86 milyon bilsin, biz de zan altında kalmayalım çünkü bizim adımız ak, lekelenmemiş pırıl pırıldı'. Ama bugün gelip 'Hadi, bu isimleri açıklayın' dediğimiz zaman da üstünü örtüyorsunuz" diye konuştu.

"DERİNE BATMIŞ DURUMDASINIZ"

Sermaye piyasalarındaki gelişmelere yönelik Meclis'te araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineleyen İdris Şahin, şöyle devam etti:

"Biz muhalefet cenahı olarak, bu işin suç ortağı olduğunuza yürekten inanıyoruz. Eğer değilseniz gereğini yapın, gelin, araştırma komisyonu kurun, sonuna kadar gidelim. Size bir aklanma fırsatı veriyor muhalefet araştırma komisyonu kurulması talebiyle, bundan kaçmayın değerli arkadaşlar. Geçmişte de aynı yollara tevessül ettiniz, zamana yayarak bu işin içerisinden kurtuldunuz ama bundan sonraki süreç içerisinde kurtulacağınıza dair en ufak bir emare yok çünkü oldukça derine batmış durumdasınız ve sandık tarihi de yaklaşıyor. Sandık geldiğinde çok ağır bir cevap alacaksınız."

KAYA: "BU FON VURGUNU KURUMLARIN BİLGİSİ DAHİLİNDE YAPILDI"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da fon vurgununun kamu kurumlarının bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini öne sürdü. Yaklaşık 900 milyar lira tutarında varlığın yoksullardan alındığını ve içeriden bilgi alan dolandırıcıların yurt dışındaki hesaplarına aktarıldığını savunan Kaya, yaşananların finans piyasalarındaki olağan risklerle açıklanamayacağını ifade etti.

Kaya, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtlarına göre, 2025 yılının son çeyreğinde olağan dışı fiyat hareketlerinin tespit edildiğini, konunun 2 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi'nde görüşüldüğünü ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın 4 Kasım 2025'te denetim başlatıldığını açıkladığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"10 AY BOYUNCA KİM BU VURGUNUN BÜYÜMESİNE GÖZ YUMDU?"

"Uluslararası endeks kuruluşu MSCI, 2026 yılının Haziran ayında Türkiye'yi uyararak küçük şirket paylarının fonlar eliyle toplanıp yapay fiyat oluşturulduğunu ilan etmiş yani risk 2025 sonunda tespit edilmişken, uluslararası kuruluşlar uyarırken, on ay boyunca kim bu vurgunun büyümesine göz yumdu? Bir aydır ısrarla bu soruyu soruyoruz ama nafile, cevap yok. 2011 çıkarılan kanun hükmünde kararname ile SPK, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu gibi özerk yapıların iktidara bağlandığını söyleyerek, "Kamusal denetimi ortadan kaldırdınız; bu yarattığınız düzenin sonuçlarını yaşıyoruz şimdi. Şaibeli fon sahiplerinin kurduğu Tera Bank'a BDDK tarafından kuruluş ve aktif faaliyet izinlerinin verilmesi bu idari ve siyasi kayırmacılığın somut kanıtıdır."

Teklifin ilk bölümü üzerine yapılan görüşmelerin ardından Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde bulunmaması üzerine Bingöl, 21 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.