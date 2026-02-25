TBMM\'de, \'Hocalı Soykırımı Anma Programı\'

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Azerbaycan'da 26 Şubat 1992'de yaşanan Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yıl dönümü nedeniyle 'Hocalı Soykırımı Anma Programı' düzenlendi.

Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen 'Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi ve Anma Programı'na TADİV Yönetim Kurulu Başkanı Aygün Attar, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Rashad Memmedov ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanı da olan TADİV Yönetim Kurulu Başkanı Aygün Attar, Karabağ Savaşı ile Hocalı'nın özgürleştiğini hatırlatarak, "Bugün Hocalı eskisi gibi hayatına devam edemiyor. Her sokağında, her ocağında, her tüten evde bu acının, soykırımın, felaketin hikayesi var. Peki, biz 34 sene geçmesine rağmen bu soykırımı neden anıyoruz? Yeni Hocalı, Srebrenitsa, Gazze yaşanmasın ve insanlık bundan ders alsın diye anıyoruz. Siyasi ve askeri olarak çözümlenen çatışmalar sosyolojik ve insani boyutuyla maalesef hayatımız boyunca bize acı vermeye devam ediyor. Dünyada hiç kimse zorbaca bir şekilde sırf etnik ve dini kimliği nedeniyle başka birini ortadan kaldırma hayaline kapılmamalıdır. Ne yazık ki yaşadığımız bu günlerde halen bunların devam ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BARIŞIN GELMESİ İÇİN BU ACIYI HAZMETMELİYİZ'

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Rashad Memmedov ise Hocalı'da Türk ve Müslüman olduğu için onlarca insanın katledildiğini ve 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yeni katliamlara izin verilmeyeceğini düşünmelerine rağmen Ruanda, Kamboçya, Srebrenitsa gibi soykırımların yaşandığını ekledi. Memmedov, son yıllarda yaşananlara da değinerek, "Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in başkanlığı altında işgal altındaki topraklarımızı kurtardık. Ancak büyük bedel ödeyerek elde ettiğimiz devleti yaşatmak için gelecekte bir daha milletimizin bu gibi facialarla karşılaşmaması için, şehit vermememiz için önümüzde farklı meseleler durmaktadır. Bu ağır acıyı yaşayan milletin bir barış süreci içerisine girmesi çok zordur. Ermenistan nüfusunun bu süreci yaşaması daha kolaydır, çünkü onlar Hocalı katliamını yaşamadılar. Fakat biz barışın Kafkasya'ya gelmesi için bu acıyı da hazmedip ve yeni katliamların da yaşanmaması için barışa gitmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.