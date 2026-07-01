(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisindeki ifadeleri ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in gösteriye ilişkin değerlendirmeleri üzerinden AK Parti ile CHP arasında "kutsal değerler" ve "ifade özgürlüğü" tartışması yaşandı. AK Parti Grubu, dini değerlere hakaret edildiğini savunurken, CHP Grubu ise iktidarın dini değerleri istismar ederek toplumu kutuplaştırdığını ileri sürdü.
Son Dakika › Güncel › Meclis'te kutsal değerler ve ifade özgürlüğü tartışması - Son Dakika
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