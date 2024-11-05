TBMM'de Kayyum Protestosu: CHP ve DEM Vekilleri Bütçe Görüşmelerinde Tartışma Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de Kayyum Protestosu: CHP ve DEM Vekilleri Bütçe Görüşmelerinde Tartışma Yarattı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmeleri, CHP ve DEM milletvekillerinin kayyum protestosuyla başladı. Vekiller, kayyum uygulamasını eleştirerek sıralarının önüne pankartlar koydu.

05.11.2024 10:28  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmeleri, CHP ve DEM milletvekillerinin kayyum protestosuyla başladı. CHP ve DEM milletvekilleri sıralarının önüne "Kayyum halk iradesine darbedir", "Kayyum bütçesine hayır", "Kayyum değil sandık temizler" yazılı dövizler koydu.

Türkiye, son bir haftadır halkın seçtiği belediye başkanları yerine kayyum atanmasını tartışıyor. Geçen hafta CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasının ardından, dün ise DEM Partili Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bugünkü görüşmeleri de Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmeleri, CHP ve DEM milletvekillerinin 'kayyum' protestosuyla başladı.

CHP'li ve DEM Partili vekiller, komisyonda sıralarının önüne "Kayyum halk iradesine darbedir", "Kayyum bütçesine hayır", "Kayyum değil sandık temizler" yazılı dövizler koydu.

Bütçe görüşmesinde; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sunumundan önce CHP ve DEM Partili milletvekilleri usul tartışması yapılmasını istedi. CHP'li ve DEM Partililer, kayyumu eleştiren konuşmalar yapmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Politika, Ekonomi, Gençlik, Kayyum, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Kayyum Protestosu: CHP ve DEM Vekilleri Bütçe Görüşmelerinde Tartışma Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
10:14 Burcu Köksal, canlı yayında CHP’nin altı okunu sayamadı Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
15:32 İşte Türkiye’de en çok satan otomobiller İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Listede tam 21 kaleci var Galatasaray’da Muslera’nın yerine kim gelecek Listede tam 21 kaleci var! Galatasaray'da Muslera'nın yerine kim gelecek?
15:17 Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor
15:15 Cenk Tosun’dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
15:15 ABD’de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı
14:58 Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 11:46:05. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM'de Kayyum Protestosu: CHP ve DEM Vekilleri Bütçe Görüşmelerinde Tartışma Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.