Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de Okul Saldırısı Gerginliği: 'Yazıklar Olsun' Sözleri Tansiyonu Yükseltti

28.04.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı, TBMM Genel Kurulu'nda iktidar ve muhalefet arasında sert tartışmalara neden oldu. AKP'li Karatutlu'nun muhalefete 'yazıklar olsun' sözleri, karşılıklı suçlamaları beraberinde getirdi.

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısı, TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe yol açtı. AKP Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, olayın siyaseten istismar edildiğini öne sürerek muhalefete 'Yazıklar olsun size' dedi. Muhalefet sıralarından ise '10 can yaşamını yitirdi, bir kişi bile istifa etmedi' tepkisi yükseldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Adem Yıldırım'ın 'Boş konuştun' sözlerine 'Boş konuşan sensin' diyerek karşılık verdi. DEM Partili Kamuran Tanhan, 'Bir sorumlu istifa etmedi. Utanın be utanın' dedi. Sezai Temelli ise Karatutlu'yu acı üzerinden siyaset yapmakla suçladı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, tarafları uyararak tartışmayı sonlandırdı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 00:02:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.