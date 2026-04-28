TBMM'de Okul Saldırısı Gerginliği: 'Yazıklar Olsun' Sözleri Tansiyonu Yükseltti

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısı, TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe yol açtı. AKP Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, olayın siyaseten istismar edildiğini öne sürerek muhalefete 'Yazıklar olsun size' dedi. Muhalefet sıralarından ise '10 can yaşamını yitirdi, bir kişi bile istifa etmedi' tepkisi yükseldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Adem Yıldırım'ın 'Boş konuştun' sözlerine 'Boş konuşan sensin' diyerek karşılık verdi. DEM Partili Kamuran Tanhan, 'Bir sorumlu istifa etmedi. Utanın be utanın' dedi. Sezai Temelli ise Karatutlu'yu acı üzerinden siyaset yapmakla suçladı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, tarafları uyararak tartışmayı sonlandırdı.