TBMM'de Sokak Hayvanlarıyla İlgili Yasa Tasarısı Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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TBMM'de Sokak Hayvanlarıyla İlgili Yasa Tasarısı Görüşmeleri Devam Ediyor

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TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı görüşmeleri sırasında AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, hayvanların kısırlaştırılması için izin alınması gerektiğini belirtti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise bu düşünceye karşı çıkarak, hayvan haklarını düşünenlerin bu yasayı iptal etmeleri gerektiğini söyledi.

28.07.2024 23:40
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanları ile ilgili yasa tasarısı görüşmelerinde AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, hayvanları kısırlaştırmada izni alınması gerektiğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Maşallah çok yaratıcı milletvekilleriniz var, 'kısırlaştıralım' dediğimizde 'köpekten izin alacak mısınız' diyor. Bu kadar hayvan hakları düşünecekseniz bu yasayı yırtıp atın" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin' geneli üzerine görüşmeler devam ediyor.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, "Hani tek çözüm kısırlaştırma diyorsunuz ya, kendilerinin izni olmadan hayvanları kısırlaştırma yetkisini siz nereden alıyorsunuz, bu hakkı size kim veriyor. Üreme hayvanlar için bir hak değil mi?" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mertoğlu'nun sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu Meclis'te hiç olmayan bir şeyi yaptınız ama siz bu insanları komisyonlara getirerek hayvanserverler o insanlar arasında bir çatışma yaratmak istediniz. Maşallah çok yaratıcı milletvekileriniz var, 'kısırlaştıralım' dediğimizde 'spiral takalım' diyor ya da 'köpekten izin alacak mısınız' diyor. Bu kadar hayvan hakları düşünecekseniz bu yasayı yırtıp atın."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: TBMM'de Sokak Hayvanlarıyla İlgili Yasa Tasarısı Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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