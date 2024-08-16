TBMM'de yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı - Son Dakika
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TBMM'de yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı

TBMM\'de yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit\'in kaşı açıldı

TBMM'nin olağanüstü toplantısında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı darp etmesiyle başlayan kavgada, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. DEM Parti Kadın Meclislerince yapılan açıklamada, 'Koçyiğit, faşist iktidarın vekilleri tarafından şiddetin hedefi olmuştur' denildi.

16.08.2024 19:27
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(ANKARA) - TBMM'nin olağanüstü toplantısında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı darp etmesiyle başlayan kavgada, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. DEM Parti Kadın Meclislerince yapılan açıklamada, "Koçyiğit, faşist iktidarın vekilleri tarafından şiddetin hedefi olmuştur" denildi.

DEM Parti Kadın Meclisleri, TBMM'de yaşanan kavgaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"AKP- MHP erkek egemen iktidarı, uyguladığı savaş ve şiddet politikalarını bir kez daha Mecliste göstermiştir. Can Atalay kararına ilişkin muhalefetin çağrısı üzerine olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'nda, siyasi iktidarın vekilleri tarafından bir kez daha erkeklik gösterisi yapılmıştır.

Siyaseten yenemediğini şiddet ve zorbalıkla bastırmayı bir politika haline getiren iktidar, bir kez daha muhalefetin, kadınların sesini kısmaya dönük bastırma siyasetini devreye koymuştur. Yaşanan saldırıda Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit faşist iktidarın vekilleri tarafından şiddetin hedefi olmuştur.

Bu saldırı, kadına yönelik şiddet ve katliamların artışı karşısında politika üretmeyen, her defasında kadınların kazanılmış haklarına saldıran AKP-MHP iktidarının kadın düşmanı politikalarının göstergesidir.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, yoldaşımıza yapılan saldırı kadın iradesine, rengine, duruşuna, siyasetine ve mücadelesine yapılmış bir saldırıdır.

Baskı, zor aygıtları ile hukuksuzlukların, kadına yönelik şiddetin, irade gaspının meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Evde, sokakta, Mecliste bulunduğumuz her yerde erkek-devlet şiddetini kabul etmiyoruz, mücadelemizi yükseltiyoruz."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: TBMM'de yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı - Son Dakika
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