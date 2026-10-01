TBMM\'de yeni yasama yılı törenle açıldı... Kemal Kılıçdaroğlu: "Hiçbir belediye başkanı soruşturma aşamasında tutuklanmamalı"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Vahap Bey sadece CHP'lilere değil, Mersin'de yaşayan herkese hizmet eden bir belediye başkanı. Onun tutuklanması doğru değil. Sabahın 5'inde evinin aranması doğru değil. Herkes yargılanabilir ama hakkıyla hukukuyla" dedi.

TBMM'nin 28'inci Dönem Beşinci Yasama Yılı, bugün saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen özel oturumla açıldı. Oturumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını locadan izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın konuşmasının ardından Meclis'ten ayrıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hiç bir belediye başkanı soruşturma aşamasında tutuklanmamalı. Tutuklama belde halkına halkına haksızlık olur. Vahap Bey sadece CHP'lilere değil, Mersin'de yaşayan herkese hizmet eden bir belediye başkanı. Onun tutuklanması doğru değil. Sabahın 5'inde evinin aranması doğru değil. Herkes yargılanabilir ama hakkıyla hukukuyla. Tutuklanmamalı, gözaltına alınmamalı."