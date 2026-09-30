TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor... Özel oturum için son hazırlıklar gözden geçirildi - Son Dakika
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TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor... Özel oturum için son hazırlıklar gözden geçirildi

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TBMM\'de yeni yasama yılı yarın başlıyor... Özel oturum için son hazırlıklar gözden geçirildi
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TBMM'de yeni yasama yılı, yarın yapılacak özel oturumla başlayacak. TBMM 10 Ağustos'ta tatile girdikten sonra başlayan tadilat ile bakım ve onarım çalışmaları bazı bölümlerde sürüyor. Genel Kurul'da yarın yapılacak özel oturum için son hazırlıklar yapıldı. YENİ Parti'nin kurulmasının sonra TBMM'de CHP grubunun bulunduğu koridordaki odalar da yeniden düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi için hazırlanan makam odasına yarın ilk kez gelecek.

Haber: Erva GÜN - Kamera: Uğur DEMİRCİ

(TBMM) - TBMM'de yeni yasama yılı, yarın yapılacak özel oturumla başlayacak. TBMM 10 Ağustos'ta tatile girdikten sonra başlayan tadilat ile bakım ve onarım çalışmaları bazı bölümlerde sürüyor. Genel Kurul'da yarın yapılacak özel oturum için son hazırlıklar yapıldı. YENİ Parti'nin kurulmasının sonra TBMM'de CHP grubunun bulunduğu koridordaki odalar da yeniden düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi için hazırlanan makam odasına yarın ilk kez gelecek.

TBMM, 28'nci dönemin 5'inci yasama yılına yarın törenle başlayacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında milletvekilleri TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Genel Kurul Salonu'nda özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı özel oturumda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak.

Genel Kurul'daki özel oturumun ardından Tören Salonu'nda, saat 18.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon verilecek. Resepsiyona, YENİ Partililer katılmayacak.

TBMM'de, tatile girilen 10 Ağustos'tan sonra tadilat ile bakım onarım çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda ana binadaki tuvaletler başta olmak üzere birçok mekanda tadilat ile bakım-onarım çalışmaları yapıldı. Siyasi partilerin bulunduğu koridorlardaki odalar, toplantı salonları ve grup başkanvekillerinin odalarında da boya-badana, bakım onarım çalışması yürütüldü. TBMM ana binada "Basın kapısı" olarak bilinen döner kapı da bakım için sökülürken, bu bölümdeki çalışmalar sürüyor. TBMM'de muhalefet ve iktidar milletvekillerinin bulunduğu kulisler ile Genel Kurul Salonu ve diğer bölümlerde, yarınki açılış öncesi son hazırlıklar gözden geçirildi. Genel Kurul Salonu'nda ses sistemleri test edilirken, detaylı temizlik yapıldı.

Genel Kurul Salonu'nda yarınki açılış töreni dolayısıyla Basın Locası'ndan basın mensuplarının anons ve çekim yapılmasına izin verildi.

KILIÇDAROĞLU YARIN İLK KEZ MAKAM ODASINA GELECEK

YENİ Parti'nin kurulmasından sonra CHP grubunun bulunduğu koridorda da YENİ Parti ile CHP arasında odalar yeniden düzenlendi. Aynı koridordaki bir kısım odalar YENİ Parti, bir kısmı da CHP'nin kullanımına ayrıldı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP'de iken kullandığı makam odasını kullanmaya devam ediyor. Daha önce CHP'de toplantı salonu olarak kullanılan oda ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için makam odası olarak hazırlandı. Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'nin Genel Kurul'da yapılacak yeni yasama yılı özel oturumuna geleceği TBMM'deki makam odasına ilk kez gelecek.

Kaynak: ANKA
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