TBMM'de Yoğun Gündem - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de Yoğun Gündem

Bu hafta TBMM'de 35 yaş sınırı ve TRT düzenlemeleri görüşülecek, seçimler yapılacak.

11.05.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, kamuya mesleğe özel yarışma sınavıyla yapılacak alımlarda 35 yaş sınırını öngören düzenlemeler ile TRT ile ilgili hükümlerin de yer aldığı kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Genel Kurul'da HSK ve RTÜK üyelikleri için seçim yapılması bekleniyor. Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin araştırma komisyonunda Bolu Valiliği yetkilileri sunum yapacak.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul'un ve komisyonların gündemi yoğun olacak. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta HSK ve RTÜK üyelikleri için seçim yapılması bekleniyor. RTÜK için AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından 3 üye seçilecek. HSK için de 5 üye belirlenecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla yasal düzenlemeler yapılıyor.

Bu çerçevede, Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'ndaki düzenlemeyle, TRT Genel Müdürü'ne en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti ikramiye dahil ödenecek. Aylık ödemelerde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınacak.

TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilecek.

Yönetim Kurulu, mevcut ortaklıklara veya şirketlere iştirak edebileceği gibi yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı ortaklıkları veya şirketleri tamamen satın alabilecek veya devralabilecek. Kurumun ve payına bakılmaksızın kurum tarafından kurulan veya satın alınan ya da iştirak edilen şirketlerin her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Kurumun her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri, yayın faaliyetlerinin gerektirdiği koşullar gözetilmek suretiyle, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri esas alınarak, yönetmelikle düzenlenecek. Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Bu personele ilişkin sınav, işe alınma, atanma ve görevde yükselme gibi hususlar yönetim kurulu tarafından düzenlenecek. Bu personelin ünvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, makam ve görev tazminatı, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklara ilişkin usul ve esaslar, yönetim kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

375 sayılı KHK'deki düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarında idari hizmet sözleşmesiyle veya iş mevzuatına tabi uzman ve uzman yardımcısı istihdamına ilişkin usul ve esaslar da belirleniyor.

Buna göre, Devlet Memurları Kanunu kapsamında personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere söz konusu kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle ya da iş mevzuatına tabi olarak uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

Uzman ve uzman yardımcısı istihdamında Devlet Memurları Kanunu'ndaki hükümler kıyasen uygulanacak. Ancak uzman yardımcılarından verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı ünvanını kaybedecek ve kurumlarında durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanacak.

Komisyonlar

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 13 Mayıs Salı, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Yapay Zeka Komisyonu, üç aylık çalışmalarını tamamlıyor. Son kez 13 Mayıs Salı toplanacak komisyon, hazırlayacağı raporda yer verilecek hususları değerlendirecek ve önerileri alacak.

Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Bolu Valiliği yetkilileri sunum yapacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantılarının yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Bolu Valiliği, Kartalkaya, Güncel, Kamu, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Yoğun Gündem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 17:29:04. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM'de Yoğun Gündem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.