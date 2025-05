TBMM'de Yoğun Gündem

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, kamuya mesleğe özel yarışma sınavıyla yapılacak alımlarda 35 yaş sınırını öngören düzenlemeler ile TRT ile ilgili hükümlerin de yer aldığı kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Genel Kurul'da HSK ve RTÜK üyelikleri için seçim yapılması bekleniyor. Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin araştırma komisyonunda Bolu Valiliği yetkilileri sunum yapacak.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul'un ve komisyonların gündemi yoğun olacak. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta HSK ve RTÜK üyelikleri için seçim yapılması bekleniyor. RTÜK için AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından 3 üye seçilecek. HSK için de 5 üye belirlenecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla yasal düzenlemeler yapılıyor.

Bu çerçevede, Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'ndaki düzenlemeyle, TRT Genel Müdürü'ne en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti ikramiye dahil ödenecek. Aylık ödemelerde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınacak.

TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilecek.

Yönetim Kurulu, mevcut ortaklıklara veya şirketlere iştirak edebileceği gibi yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı ortaklıkları veya şirketleri tamamen satın alabilecek veya devralabilecek. Kurumun ve payına bakılmaksızın kurum tarafından kurulan veya satın alınan ya da iştirak edilen şirketlerin her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Kurumun her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri, yayın faaliyetlerinin gerektirdiği koşullar gözetilmek suretiyle, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri esas alınarak, yönetmelikle düzenlenecek. Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Bu personele ilişkin sınav, işe alınma, atanma ve görevde yükselme gibi hususlar yönetim kurulu tarafından düzenlenecek. Bu personelin ünvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, makam ve görev tazminatı, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklara ilişkin usul ve esaslar, yönetim kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

375 sayılı KHK'deki düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarında idari hizmet sözleşmesiyle veya iş mevzuatına tabi uzman ve uzman yardımcısı istihdamına ilişkin usul ve esaslar da belirleniyor.

Buna göre, Devlet Memurları Kanunu kapsamında personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere söz konusu kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle ya da iş mevzuatına tabi olarak uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

Uzman ve uzman yardımcısı istihdamında Devlet Memurları Kanunu'ndaki hükümler kıyasen uygulanacak. Ancak uzman yardımcılarından verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı ünvanını kaybedecek ve kurumlarında durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanacak.

Komisyonlar

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 13 Mayıs Salı, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Yapay Zeka Komisyonu, üç aylık çalışmalarını tamamlıyor. Son kez 13 Mayıs Salı toplanacak komisyon, hazırlayacağı raporda yer verilecek hususları değerlendirecek ve önerileri alacak.

Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Bolu Valiliği yetkilileri sunum yapacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantılarının yapılması bekleniyor.