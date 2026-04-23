TBMM'den Dijital Düzenlemeler ve Doğum İzni Genişlemesi

6 Nisan 1920

1- 5 soruda TBMM'de kabul edilen sosyal medyaya yönelik düzenlemeler

Düzenlemeyle 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacak, kontrollü kullanım teşvik edilecek

Sosyal ağ sağlayıcı, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları oluşturacak

Günlük erişimi 100 binden fazla olan oyun dağıtıcılar Türkiye'de temsilci bulunduracak

(Gazi Nogay/TBMM)

2- 5 soruda doğum izni düzenlemesinin merak edilenleri

Kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni, doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere 24 haftaya çıkarıldı

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele, talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek

(Aykut Yılmaz/TBMM)

3- ANADOLU'DA KALKINMA SEFERBERLİĞİ - "Turizm Cenneti" Antalya ve Akdeniz illerindeki sanayi ile tarım yatırımları teşvikle desteklenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'yla, bölgedeki illere altın rafinerisi kurulumu, savunma sanayine yönelik parça üretimi gibi havacılık ve uzay sanayisine kadar birçok alanda yatırım teşviki verilecek

"Turizm Cenneti" Antalya'da tıbbi, aromatik bitkilerden katma değerli ürün üretimi, örtüaltı, dikey tarımda kullanılan yüksek teknolojili ürünler üretimi ile spor ve sağlık turizmine yönelik projelere destek sağlanacak

Burdur'da yüksek genetiğe sahip entegre damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, Isparta'da akıllı tarım teknolojileri yatırımları, Mersin'de modern ve akıllı sera sistemleri üretimi, öncelikli olarak desteklenecek

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Uzmanlar, çocuklara yönelik "sosyal medya düzenlemesi"ni değerlendirdi:

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer: "Bu, özgürlüğün kısıtlanması olarak değerlendirilmemeli. Geleceğimiz olan çocukların daha bilinçli, güvenli, temiz bir toplumda yetişmeleri, dijitalleşmeyi doğru bir şekilde öğrenmeleri ve kullanmaları adına yapılan çok olumlu bir regülasyon"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Burak Açıkel: "Doğru uygulanırsa çocukların daha sağlıklı bir dijital başlangıç yapmalarına ciddi katkı sağlayabilir"

Çocuk ve Genç Psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci: "Aile ve okula da iş düşmektedir. Aile sadece kontrol etmek değil, açıklamasını da yaparak birlikte kurallar oluşturmalıdır"

(Eylül Aşkın Akçay/Ankara)

5- AP milletvekilleri, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınamamasını "skandal" olarak nitelendirdi

AP Sol Grup'tan Marc Botenga: "AB'nin kendi prensiplerine sahip çıkmaması çok büyük bir skandal"

AP milletvekili Rudi Kennes: "Bu gerçekten büyük bir skandaldır ve yaşananlardan dolayı utanmaları gerekir. Çünkü sadece bugün uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda Avrupa'daki gelecek nesillerin de omuzlarına bugün yaşananların sorumluluğunu yüklüyorlar"

(Şerife Çetin-Melike Pala/Brüksel) (Görüntülü)

6- AA'nın "Dijital Çağda İstihbarat" başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Dijital çağda casusluk yöntemleri değişirken, istihbaratta özel sektörün rolü artıyor

(Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara) (Grafikli)

Artan hibrit tehditler ve dijital dönüşüm, istihbaratta analizi ön plana çıkartıyor

(Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara)

7- BM raportörüne göre İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları Gazze'deki soykırımına benziyor

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal:

"İsrail'in 2026'da Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları, taktiksel olarak İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım kampanyasına çok benzediği için geçmişteki saldırılarından önemli ölçüde farklılık gösteriyor"

"Yerinden edilmiş insanların evlerine dönme ve orada huzur içinde kalma hakkı var. Bunun gerçekleşmesine izin vermeyen bir ateşkes, uluslararası hukuka göre adil bir ateşkes değildir"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

8- Orta Doğu Kiliseler Konseyi: İsrail askerinin İsa'nın heykelini parçalaması beklenmedik olay değil

MECC Genel Sekreteri Michel Abs: "Bu durumu beklenmedik veya garip bir davranış olarak görmüyoruz çünkü bu asker, sözde kutsal metinlere dayalı kutsal bir savaş yürüttüğünü iddia eden bir hükümete mensup"

"Bu tür olaylar ilk kez yaşanmıyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

9- YKS'ye hazırlanırken beyin tümörü teşhisi konulan Efe yeniden hayallerine odaklandı

Geçen yıl üniversite sınavına hazırlandığı dönemde şiddetli baş ağrısı ve unutkanlık şikayetleri sonrasında beyin tümörü teşhisi konulan Efe Erol, geçirdiği başarılı ameliyatlar ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden eğitim hedeflerine yöneldi

Efe Erol: "Lisede 12'nci sınıfta dil bölümünde okuyordum. Ancak konulan teşhis dolayısıyla sınava giremedim. Yine yabancı dil üzerine bir şeyler okumak istiyorum. Bu yıl inşallah hayallerime kavuşacağım"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Harun Demirci: "Çocuklarda baş ağrısına hemen alarm durumuna geçerek yaklaşmak doğru değil. Ancak baş ağrısına eşlik eden kusma, bulantı, kuvvetsizlik ya da büyüme geriliği gibi belirtiler varsa mutlaka değerlendirilmeli"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Uygunsuz balın piyasaya girişi "temel petek" düzenlemesiyle engellenecek

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir:

"Bal tebliğinde yapılacak revizyonla arıcılığın en temel girdilerinden biri olan temel petek ilk kez net teknik kriterlere bağlanmış olacak"

"Uygunsuz ürünlerin piyasaya girişi zorlaşacak, arıcılarımız daha güvenilir girdilere ulaşacak"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

11- Elektrik direklerinde kullanılan yalıtkan malzemenin ömür testini yerli makinayla yapıyorlar

OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesinde hizmete alınan yaşlandırma test cihazıyla bu konudaki dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor

Üniversite Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Gökhan Topal: "Yurt dışında test hizmetine gerek kalmaksızın bunun Türkiye'de yapılmasını hedefliyoruz"

Korucu Makine Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Korucu: "Test cihazının yüzde 99'u yerli ve milli"

(Doğukan Gürel/Ankara)

12- İklim kriziyle şiddetlenen toz fırtınaları küresel tehdit haline geliyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş: "Kum ve toz fırtınaları üretebilecek hem kurak ve yarı kurak bölgeler hem de bu bölgelerden toz taşıyabilecek sistemler Akdeniz'i, Güney Avrupa'yı, Orta Doğu'yu dolayısıyla Türkiye'yi daha fazla etkileyebilecek"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Onur Turan: "Uzun süre toza maruz kalanlarda kronik solunum ve kalp hastalıkları görülebilir"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

13- Eski bina yıkımlarında açığa çıkan asbest lifleri yıllar sonra hastalığa yol açıyor

Türk Toraks Derneği Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Özlem Kar Kurt: "En çok ya akciğerin parankim dediğiniz doku kısmını tutuyor ya da akciğer zarına ulaşıyor. Akciğer kanseri ve tıbbi adı mezotelyoma olan akciğer zarı kanserini oluşturuyor. Akciğerin içinde de birtakım etkilere sebep oluyor."

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Çallı: "Taşınım yoluyla atmosferde askıda kalıyor. Yağmurla tekrardan doğaya iniyor. En büyük yarattığı tehlikelerden biri hakim rüzgarla uzak mesafelere bile taşınabilmesi. Yere indikten sonra da yağış sonrası kuruyup tekrar toz taşınımı olabiliyor"

(Mücahit Türetken-İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 200. maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak

Sarı-kırmızılıların başında 199 maça çıkan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda 142 galibiyet, 28 beraberlik ve 29 mağlubiyet yaşadı

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 5 kez kupa kazandı

Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda bulunuyor

(Can Öcal/İstanbul)

15- Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda zirve için öz güvenli ve iddialı:

"(Hırvatistan'daki etap birinciliği) Hem öz güvenimizi tazeledik hem de rakiplerimize yarış kazanabileceğimizi gösterdik. Sezonun geri kalanı için pozitif bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum"

"Dünya şampiyonluğu hedefine emin adımlarla gittiğimizi söyleyebiliriz. Sezon sonunda inşallah bu hedefimize ulaşacağız"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

