TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mısırlı yetkililerle görüştü - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mısırlı yetkililerle görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mısırlı yetkililerle görüştü

Fuat Oktay, Mısırlı yetkililerle Gazze'deki katliamların durdurulması ve ekonomik ilişkilerin artırılması konularını görüştü. İki ülkenin Filistin davasına daha fazla katkı yapması değerlendirildi. Ayrıca, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için adımlar atıldı.

10.06.2024 18:01
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mısırlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde, Gazze'deki katliamların durdurulmasına yönelik çabaların artırılmasının yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da artırılması konusu değerlendirdi.

Oktay, resmi ziyaret vesilesiyle bulunduğu başkent Kahire'de, Mısır Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Kerim Abdulkerim Derviş ve Senato Dışişleri, Arap ve Afrika İşleri Komisyonu Başkanı Hazim Ömer ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, İsrail'in Gazze ve Refah'ta yürüttüğü katliamların derhal durdurulması, ateşkesin sağlanması, İsrail'in Filistin'deki işgalinin ve yerleşimci şiddetinin sonlandırılması, Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik girişimlerin kararlı ve güçlü bir şekilde reddedilmesi, yerinden edilenlerin geri dönüşlerinin sağlanması, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletinin kurulmasıyla sorunun çözüme kavuşturulması gibi hususlar ele alındı.

Bölgedeki iki önemli güç olan Türkiye ve Mısır'ın Filistin davasına daha fazla katkı yapmasının imkanları değerlendirildi.

Ekonomik ilişkilerin de ele alındığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların arttırılması, 15 milyar ABD Doları olarak ortaya konan ticaret hedefinin gerçekleştirilmesi ve bu alandaki gerçek potansiyele ulaşılması için atılabilecek ilave adımlar masaya yatırıldı.

Görüşmelerde ayrıca, parlamentolar arasındaki ilişkilerin, hükümetler arasındaki ilişkileri destekleyecek ve derinleştirecek şekilde geliştirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. Filistin'de, Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da barışın ve istikrarın temini için iki ülkenin birlikte atabileceği ilave adımlar, ikili ilişkilerde yakalanan ivmeyi, savunma sanayi, turizm, enerji, sağlık, finans ve bankacılık gibi sektörler başta olmak üzere tüm alanlarda daha ileriye taşımanın imkanları ve potansiyel işbirliği olanakları değerlendirildi.

Oktay, X sosyal medya hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaştı.

Mısır ziyareti kapsamında dün de Mısır'da yerleşik Türk toplumu ve iş insanlarıyla bir araya gelen Oktay, Türk iş insanlarıyla yatırım konusunda karşılaştıkları sorunları ve bunların çözümünü ele aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mısırlı yetkililerle görüştü - Son Dakika

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