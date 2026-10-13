TBMM Genel Kurulu... Muhalefetin "fon krizi" önergeleri AK Parti ve MHP\'nin oylarıyla reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere, usulsüz işlemlere ve olası siyasi-idari sorumlulukların araştırılmasına ilişkin verdikleri Meclis araştırması önergeleri AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Genel Kurul'un gündemine geçilmeden önce partilerin grup önerileri görüşüldü.

Muhalefet partilerinin, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin verilen önergeler Genel Kurul'da gündeme geldi. Yeni Yol Grubu, sermaye piyasalarında yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemler, piyasa manipülasyonları ve haksız kazanç faaliyetlerinde siyasi nüfuz sahibi kişilerin ve kamu görevlilerinin olası rollerinin, siyasi ve idari sorumluluklarının, ihmal ve kusurlarının, denetim eksiklikleri ve soruşturma süreçlerindeki muhtemel ayrıcalıklı uygulamaların bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis araştırması önergesi verdi.

Önerge adına konuşan Yeni Yol Grubu Ankara Milletvekili İdris Şahin, meselenin sadece 455 bin 758 mağdurla sınırlı kalmadığını bildirdi. Şahin, "Siz 86 milyonun ahını almış bir iktidarsınız. Dolayısıyla burada sadece bu olayları münferit bir adli vaka gibi göstermek bu işte minderden kaçmak demektir. Biz sizi mindere davet ediyoruz, diyoruz ki: Bu suç oluşmadan önce denetim kurumlarınız neredeydi, ne iş tuttu, suç ortaklığı mı yaptı? "Allah için söylüyoruz: Yeni yetme AK Partililer, geçmiş dönemdeki 'Kimsesizlerin kimsesiyiz.' diyen, 'Sessiz yığınların sesiyiz.' diyen binlerce AK Partilinin ahına giriyor. O yüzden, size özellikle söylüyorum: Aklanmak için size bir fırsat sunuyoruz, Yeni Yol Grubu olarak diyoruz ki: Taraflı tarafsız, belediyesi genel yönetimi, hiçbirine bakmaksızın sağlıklıca bir soruşturma istiyor musunuz? O yüzden, bu yeni yetmelerin sizin başınıza ördüğü bu çorabı gelin, hep birlikte sökelim arkadaşlar" dedi.

Yeni Yol Grubunun Meclis araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi.

İYİ PARTİLİ USTA: KURUMSAL ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ GÖRÜYOR MUSUNUZ?

İYİ Parti de verdiği Meclis araştırma önergesinde, "Fon skandalının bütün yönleriyle araştırılması, yaşanan usulsüzlüklerde kamu görevlilerinin ihmal ve sorumluluklarının, siyasi karar alıcıların süreçteki rolünün ve olası siyasi müdahalelerin ortaya çıkarılmasına" dikkati çekti.

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, borsadaki olağanüstü fiyat hareketlerine ilişkin 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazı yazıldığını, Kasım 2025'te ise Hazine ve Maliye Bakanı'nın manipülasyon olduğunu söylediğini belirtti. Usta, bu gelişmelere rağmen kurumların harekete geçmediğini savunarak, şöyle konuştu:

"Tera'nın en büyük yatırım fonu, en büyük fonu TEFAS'a yani devletin bu elektronik sistemine SPK onayı olmadan gayri hukuki, gayri meşru bir şekilde Takasbank tarafından alınıyor. Ya, bir devletin bir kurumu nasıl gayrimeşru iş yapar? Yani kanunda öngörülen SPK onayını aramıyor, Takasbank onu TEFAS'a alıyor, 161 olan yatırımcı sayısı yedi-sekiz ay içerisinde 111 bine çıkıyor, fon büyüklüğü 268 milyar liraya çıkıyor. TEFAS'a alınması bütün halk kitlesine yayılması demektir. 2 tane kurumun nasıl işin içerisinde olduğunun en büyük delilidir. Gelsinler, desinler ki: 'Biz bu işin içerisinde değiliz'. SPK da on bir ay boyunca göz yumuyor bu hukuksuzluğa. İnsanlar oraya iyice doluşuyor, iş patlak vermeye tam başlayacağı sırada SPK diyor ki: 'Ya, böyle böyle bir şey olmuş.' İlk günü görmesi gereken SPK on bir ay sonra ancak görüyor bunu."

DEM PARTİLİ KAYA: HALK SOYULURKEN BİRİLERİ SERVETİNE SERVET KATTI

DEM Parti ise, yatırım fonlarında başlayan manipülasyon iddialarının araştırılması amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi.

Önerge üzerine söz alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından "Spekülasyon üzerinden kazanç elde eden bedelini ödeyecek" açıklamasını hatırlatarak, "DEM Parti olarak haksız kazanç elde edenlerin kimler olduğunu gelin hep birlikte aydınlatalım, halkın gasp edilen emeğine sahip çıkalım diye bir kez daha Meclis araştırma komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz" diye konuştu. Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca çalışıp aldığı ikramiyeyi, biriktirdiği 3-5 kuruşu, genç çiftler düğünde takılan hediyeleri devletin lisans verdiği TEFAS altyapısıyla güven tazelediği fonlara yatırdı. 'Belki yatırımım değer kaybetmez, üzerine kredi çekerim, borçlanırım da belki bir ev ya da bir araba alırım' diye umut ettiler. Ama devlet onları korumak yerine kurtlar sofrasında yem etti. Bakın sokaktaki gerçeğe dönelim. Bundan 10 yıl önce bu ülkede bir emekçi bin liraya evine sıfır bir bulaşık makinesi alabiliyorken bugün o bin liraya markete gidip sadece bulaşık deterjanı alabiliyor. İşte iktidarın yarattığı hiperenflasyon ve yoksulluk tablosu budur. Halk soyulurken birileri servetine servet kattı."

DEM Parti'nin önergesi yapılan oylama sonucunda AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi.

YENİ PARTİLİ ÖZTÜRK: GELİN, BU ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖZMEK İÇİN KOMİSYONU KURALIM

YENİ Parti Grubu, SPK'nin izin, denetim, yatırım ve tasfiye kararlarının incelenmesi, olası çıkar ilişkileri ile kamu görevlilerinin sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi. Yeni Parti Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, SPK'nin denetiminde olan borsada milyonların soyulduğunu belirterek konunun bazı basın yayın organlarının gündeminde yer almadığını söyledi. Vicdanlı olan ve helali haramı bilen herkesin araştırma komisyonuna "evet" demesini beklediklerini dile getiren Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de diyoruz ki vicdanlı olan, helali, haramı bilen herkesin bu araştırma komisyonuna 'evet' demesini bekliyoruz. Gelin, bu organize suç örgütünü çözmek için komisyonu kuralım. Fon işlemlerini, borsadaki hisselerdeki manipülasyonu, siyasi ve bürokratik bağlantılarını ve sorumluları hep birlikte araştıralım. Bugün, borsadaki değer kaybı 4,5 trilyon, 3 trilyonu bu manipülatif hisselerde ve asla bir daha geriye gelmeyecek bu para ve bu paranın büyüklüğünü siz 'fon meselesi' olarak anlatıyorsunuz, çok küçük bir değer gibi görüyorsunuz ama gelir bütçemizin üçte 1'i. Peki, bu arada, Sayın Genel Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan 'Çamur at izi kalmasın, itibar suikastine izin vermeyiz' diyor.

Tamam da bizim de Fatma'mız var, Fatma Kaplan Hürriyet, 3 dönem bu Mecliste milletvekilliği yapmış, 2 kez İzmit halkının oylarıyla belediye başkanı seçilmiş, kendisi iddialarla oluşturulmuş iftiralarla şafak operasyonuyla 23 Temmuzda tutuklandı, daha yargılanmadı, suçu da onanmadı ama sizin Fatma'nız, eski Bakanınız, dünkü Genel Başkan Yardımcınız fon krizi ortaya çıktıktan sonra 'Ben bu işleri yaptım.' diye ortaya çıkmadı. 26 Eylülde sözcümüz açıkladıktan sonra 163 milyon yatırıp 2,2 milyar götürmüş, daha sonra da on bir gün sonra ifade vermeye davet edilmiş. İşte, bu. Sayın Erdoğan'a ve sizlere sormak istiyorum: Sizin Fatma'nızın itibarı var da bizim Fatma'mızın itibarı yok mu?"

YENİ Parti'nin de "fon krizine" ilişkin verdiği önerge kabul edilmedi.

Yapılan oylamada, toplantı yeter sayısının bulunmaması üzerine Genel Kurul, çalışmalarına 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te devam etmek üzere birleşim kapandı.