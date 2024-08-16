(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını görüşmek için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesinin ön görüşmeleri partilerin grup konuşmaları tamamlandı. Genel görüşme açılması için oy çokluğuyla reddedildi.
TBMM Genel Kurulu'ndaki olağanüstü toplantıda, ön görüşmelerin tamamlanmasının ardından genel görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin oylamaya geçildi.
Genel Kurul'da yapılan elektrorik oylama sonucunda genel görüşme açılması oyçokluğuyla reddedildi.
Son Dakika › Güncel › TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay kararı görüşüldü - Son Dakika
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