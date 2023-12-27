TBMM Genel Kurulu'nda çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler getiren torba kanun teklifi görüşmeleri esnasında CHP ve MHP milletvekilleri arasında 'terör' tartışması çıktı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Cumhur İttifakı'na söylüyorum; bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Arkadaşınız kim; eyalet sistemi isteyen, özerklik konuşulmalı diyen ortağınız. Domuz bağını meşru gören, Gaffar Okkan'ın katilleri sizin ortağınız. Terör arıyorsanız, teröre yandaş arıyorsanız önce ortaklarınıza bakacaksınız" dedi. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Ağbaba'nın sözlerine, "Veli Ağbaba, MHP o anlayışla yan yana gelmez ama sen teröristlerle yan yana gelirsin. MHP'ye fazla dolanma. Sen önce yanında beraber durduğun PKK'lıların hesabını ver burada, bize hesap sorma" diye karşılık verdi. Ağbaba da "Kim ki 2013'te, 2014'te 2015'te 2016'da Oslo'da, Habur'da PKK ile aynı masaya oturmuşsa Allah onun belasını versin. O masaya oturanlarla ortaklık kuranların da Allah belasını versin. Kim teröristi, terörü övüyorsa Allah onun bin türlü belasını versin" diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini hatırlatarak, "İp attınız ip, şimdi HÜDA-PAR ile AK Parti ile ip atlıyorsunuz burada, nerede o ip" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve MHP milletvekilleri arasında 'terör' tartışması yaşandı. Genel Kurul'da, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi görüşmelerinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kürsüdeki konuşmasında, geçen hafta Genel Başkanı Özgür Özel'in şehit cenazesinde tepkiyle karşılanması ve CHP'lilerin çelenklerinin parçalanmasını gündeme getirdi. Ağbaba şöyle konuştu:

"TERÖR ARIYORSANIZ, TERÖRE YANDAŞ ARIYORSANIZ ÖNCE ORTAKLARINIZA BAKACAKSINIZ"

"Burada utanması gereken birileri varsa şehit aileleri acısını yaşarken genel başkanı hedef göstermek utanmazca bir davranıştır. Hem AKP, hem ittifak ortaklarının bu durumu provoke ettiğini söylemek istiyorum. Cumhur İttifakı'na söylüyorum; bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Arkadaşınız kim; eyalet sistemi isteyen, 'özerklik konuşulmalı' diyen ortağınız. Domuz bağını meşru gören, Gaffar Okkan'ın katilleri sizin ortağınız. Terör arıyorsanız, teröre yandaş arıyorsanız önce ortaklarınıza bakacaksınız."

Ağbaba'nın ardından MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de sataşma gerekçesiyle söz alarak şunları söyledi:

"SEN ÖNCE YANINDA BERABER DURDUĞUN PKK'LILARIN HESABINI VER BURADA, BİZE HESAP SORMA"

"Konuşma sırasında MHP'nin eyalet isteyenlerle yan yana geldiğini ifade ediyor. Önemli olan MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın hangi anlayış çerçevesinde siyasetini yürüttüğüdür. Bizler Cumhuriyet'in kurucu değerlerine, Anayasa'nın ilk maddesine sonuna kadar bağlı olan bir anlayışla Türkiye'nin ikinci yüzyılda önünü açmaya çalışıyoruz. Veli Ağbaba, MHP o anlayışla yan yana gelmez ama sen teröristlerle yan yana gelirsin. MHP'ye fazla dolanma. Ankara'da önce camiye taziyeye git arkasından HEDEP ile ittifak görüşmelerini yap, güzel yan yana gel. Irak-Suriye tezkeresine hayır de, Yozgat'a git Kandil'i yok edeceğim de olur mu? Siz yaparsanız olur. Biz sizin neyin peşinde olduğunu biliyoruz. Sen önce yanında beraber durduğun PKK'lıların hesabını ver burada, bize hesap sorma. Bu meselelerde provokasyon ve kınama arıyorsan çıkacaksın Akif Hamzaçebi'yi, Gürsel Erol'u kınayacaksın. O bildirinin altına imza atmamız gerek diyen onlarca milletvekilini kınayacaksın."

Bülbül'ün konuşmasının ardından Ağbaba da sataşma gerekçesiyle söz alarak şunları ifade etti:

"KİM TERÖRİSTİ, TERÖRÜ ÖVÜYORSA ALLAH ONUN BİN TÜRLÜ BELASINI VERSİN. SİZİN GÖREVİNİZ; ŞEHİT HABERLERİ GELMEMESİ"

"Kim ki 2013'te, 2014'te 2015'te 2016'da Oslo'da Habur'da PKK ile aynı masaya oturmuşsa Allah onun belasını versin. O masaya oturanlarla ortaklık kuranların da Allah belasını versin. Cumhur İttifakı'nda AKP var, MHP var HÜDA-PAR var berabersiniz. Kim teröristi, terörü övüyorsa Allah onun bin türlü belasını versin. Sizin göreviniz; şehit haberleri gelmemesi, Irak'ta çadırda yatan yavrucakları korumak, PKK'ya karşı 12 şehit vermemek."

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da partisinin adının konuşmalarda geçirildiğini belirterek sataşma gerekçesiyle söz aldı ve şöyle konuştu:

"KENDİ BEKALARI UĞRUNA YOKSUL EVLATLARIN ÖLÜMÜNÜ SEYRETMEYİ VE BUNU KUTSAMAYI REDDEDİYORUZ"

"DEM ile yan yana durmak ancak onur olabilir. MHP'nin tek bir siyaseti var; milliyetçilik, ırkçılık, halkı birbirine düşürmek, ölümleri, savaşı kutsamak ve terör retoriği ile oy almak, başka bir şey duymadık. Bizim partimizi ziyaret eden herkese kapımız sonuna kadar açıktır. 100 yıldır Kürtleri Türkleştiremediniz, asimile edemediniz, bu dili unutturamadınız bundan sonra da boşuna çaba gösteriyorsunuz. Bu siyasetle Türkiye'de 85 milyona zarar veriliyor, kendi bekaları uğruna yoksul evlatların ölümünü seyretmeyi ve bunu kutsamayı reddediyoruz."

"ŞEHİT BEKLEYİP GELDİĞİ ZAMAN ADINI ÖĞRENMEDEN YARIN SÖYLEYECEĞİ ŞİİRİ, CAMİLERE GÖTÜRECEKLERİ PROVOKATÖRLERİ BELİRLEYENLERİ DE LANETLİYORUM"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da kürsüye gelerek, "Federal yapı, özerklik tartışılmalıdır diyen bir genel başkan geldi gözünüzün içine bakarak konuştu. Niye Meclis'i terk etmediniz" diye sordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözleri okuyan Başarır, "İp attınız ip, şimdi HÜDA-PAR ile AK Parti ile ip atlıyorsunuz burada, nerede o ip? Haliç'e döktüğünüz Tursil nerede? Sizden beklerdim ki HÜDA-PAR burada konuşurken buradan çıkıp gitmeniz. Ortaksınız, aradaki cıvata da HÜDA-PAR. Bu ülkede dün de bugün de yarın da PKK'yı lanetliyorum. PKK'nın eylemlerinden medet uman seni de lanetliyorum. Bu ülkede şehit bekleyip geldiği zaman adını öğrenmeden yarın söyleyeceği şiiri, camilere götürecekleri provokatörleri belirleyenleri de lanetliyorum, yazıklar olsun. Sen nasıl bir Müslümansın Recep Tayyip Erdoğan" dedi.