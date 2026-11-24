(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Grubu'nun fon dolandırıcılığının organize suç boyutunun, kamu kurumlarının denetim sorumluluklarının ve yatırımcı mağduriyetlerinin araştırılması amacıyla verdiği genel görüşme önerisi reddedildi. Muhalefet milletvekilleri, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliyesine tepki göstererek fon dolandırıcılığına ilişkin siyasi ve bürokratik bağlantıların açıklanmasını istedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Grubu'nun, sermaye piyasalarında yaşanan fon dolandırıcılığının organize suç boyutunun, kamu kurumlarının denetim sorumluluklarının ve yatırımcı mağduriyetlerinin araştırılması amacıyla verdiği genel görüşme önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.Genel Kurul'da, gündeme geçilmesinin ardından Yeni Yol Grubu'nun grup önerisi görüşüldü.

EKMEN: FON MAĞDURLARINA YAPILAN ÖDEMELER YÜZDE 10'UN ALTINDA

Yeni Yol Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, fon dolandırıcılığının üzerinden 70 gün geçmesine rağmen olayın bütün yönlerinin aydınlatılmadığını belirterek, sorumluların ve kamu kurumlarının rolünün ortaya çıkarılmadığını söyledi.

Ekmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Kasım 2026 tarihli grup toplantısında 455 bin 758 yatırımcıdan 444 bin 987'sine ödeme yapıldığını, 371 bin 21 yatırımcının ise anaparasının tamamını geri aldığını açıkladığını hatırlattı. Ekmen, kendi yaptıkları sosyal medya çağrısına 3 bin 949 kişinin yanıt verdiğini belirterek, paylaşılan hesap kayıtlarında mağdurlara yapılan ödemelerin ortalamasının yüzde 10'un altında kaldığını ifade etti.

Ekmen, fon mağdurlarına yapılan ödemelerin yatırım tutarından bağımsız olarak en fazla 500 bin lirayla sınırlı kaldığını belirterek, "Ödenen maksimum para 500 bin lira yani siz 600 bin lira da 100 milyon lira da yatırmış iseniz bu planda alabildiğiniz maksimum para 500 bin lira. Taahhüt edilen 1 milyon, o aradaki 500 binin de ne zaman, nasıl verileceği belli değil" dedi.

Bazı fonlarda hiç ödeme alamayan yatırımcıların bulunduğunu kaydeden Ekmen, 700 bin lira ve 7 milyon 200 bin lira yatırmasına rağmen hesabına ödeme yapılmayan vatandaşların olduğunu söyledi. Ekmen, mağdurların ev almak için biriktirdikleri paraları, emeklilik ikramiyelerini ve şirketlerinin işletme sermayelerini kaybettiğini anlatarak, genel görüşme önergesinin kabul edilmesini istedi.

DALGIN: 2 MİLYAR LİRA İADE EDİLECEK Mİ?

İYİ Parti Grubu adına söz alan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliye edilmesini gündeme getirdi. Dalgın, "Hanımefendi tahliye olduğuna göre 2 milyar lira parası iade edilecek mi? Akıllardaki birinci soru bu. Kendisi çıkarıldığı WhatsApp grubuna geri alınacak mı? İkinci soru bu. Kendisine görev verilecek mi?" diye sordu.

Fon dolandırıcılığıyla ilgili dört yıl önce basına yansıyan iddiaları da hatırlatan Dalgın, MİT'in borsadaki manipülatör grupların AK Parti'li bazı isimlerle ilişkilerine yönelik Cumhurbaşkanlığına rapor sunduğunun öne sürüldüğünü belirtti.

Dalgın, fon dolandırıcılığının yanı sıra HGS ve kamu-özel iş birliği projelerini de eleştirerek, bu alanlarda da kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin sorunlar bulunduğunu savundu.

BANKOĞLU: BU İŞİN UCU SARAY'DADIR

CHP Grubu adına konuşan Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, fon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Bankoğlu, muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve vatandaşların uzun süre tutuklu kaldığını, Kaya'nın ise 19 gün sonra tahliye edildiğini söyledi.

Bankoğlu, "HABAŞ'ta hayatını kaybeden 19 işçinin sorumlusu patrona yalı hapsi; 2,2 milyarlık vurgunun faili bakan eskisine yalı hapsi, fon sorumlusu eski BDDK Başkanına yurt dışına çıkış yasağı, Varlık Fonu ve Borsa İstanbul Başkanına ise işlem yok" dedi.

Fon dolandırıcılığının organize bir yapı olmadan gerçekleşemeyeceğini savunan Bankoğlu, "Bu işin ucu Saray'dadır, turpun küçüğünü bıraktınız ama turpun büyüğü Saray'dadır" ifadelerini kullandı.

Bankoğlu, SPK ve BDDK'nin denetlenmediğini, fon dolandırıcılığına ilişkin isimlerin ve ilişki ağlarının açıklanması gerektiğini belirterek, "Bu paranın arkasında kimler var, kimler kimlerle iş tutmuş, bunların hepsini, bu isimlerin ve ilişki ağlarının hepsini açıklamak zorundasınız" diye konuştu.

TANHAN: FON VURGUNUYLA BORSA İSTANBUL'DA 6,5 TRİLYON LİRA SİLİNDİ

DEM Parti Grubu adına konuşan Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliyesine tepki göstererek, "HGS, hızlı geçiş sistemi. Hızlı salıverme sistemi de bugün AKP'li eski bir Bakan ve Genel Başkan Yardımcısı için gözden geçirildi ve hızlı salıverme sistemi devreye alındı" dedi.

Hasta tutukluların yakınlarının Adalet Bakanlığı önünde sekiz gündür nöbet tuttuğunu hatırlatan Tanhan, fon dolandırıcılığı soruşturmasında milyarlarca liralık mağduriyete rağmen tahliye kararı verilmesini eleştirdi.

Tanhan, 16 Eylül'deki fon krizinden bu yana Borsa İstanbul'da 6,5 trilyon liranın silindiğinin ifade edildiğini belirterek, bu tutarın yaklaşık 130 milyar dolara karşılık geldiğini söyledi. Tanhan, yaşanan kayıpların kamu hizmetlerine ve yurttaşların yaşamına etkilerine dikkati çekti.

GENÇ: 85 BİN YATIRIMCI ANAPARASINI GERİ ALAMADI

Yeni Parti Grubu adına konuşan Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Fatma Betül Sayan Kaya'nın 18 gün sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmesini eleştirdi. Genç, Kaya'nın fonların tasfiye kararından bir gün önce hisselerini elden çıkardığını ve takas işleminin aynı gün gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımcıların yüzde 81'inin anaparasını geri aldığını açıkladığını hatırlatan Genç, bu rakamlara göre yaklaşık 85 bin yatırımcının anaparasının tamamını alamadığını söyledi.

Genç, bazı fonlarda geri ödeme oranının yüzde 3 seviyesinde kaldığını belirterek, "Vatandaşın devlete güvenmesinin bedelini neden yine vatandaş ödüyor?" diye sordu.

Fon dolandırıcılığına ilişkin siyasi ve bürokratik bağlantıların açıklanmasını isteyen Genç, "Liste devletin elinde, yetki sizin elinizde, çıkarın o listeyi, millet de görsün, kimler önceden haberdar oldu, kimler uyarıldı, kimler parasını kurtardı, kimler göz yumdu ve bunların hesabını kim verecek" ifadelerini kullandı.

GÖZGEÇ: 44 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ

AK Parti Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise grup önerisi aleyhinde söz aldı. Gözgeç, fon meselesinin ardından gerekli adımların atıldığını, idari inceleme için Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini ve ilk incelemelerin tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu belirten Gözgeç, soruşturmaların sürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Soruşturmalar devam etmekte olup 181 tüzel kişi ve 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulmuş, banka hesapları dondurulmuştur. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 22 Kasım tarihi itibarıyla 44 milyar lira tahsil edilmiştir."

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un kabul edildiğini hatırlatan Gözgeç, olağan ve olağanüstü tasfiye kapsamında 444 bin 987 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olmak üzere yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

Gözgeç, ödemelerin Hazine kaynaklarından değil, fonların kendi mal varlıklarından ve haksız kazanç elde edenlerin iadelerinden karşılandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Yeni Yol Grubu'nun genel görüşme önerisi oylamaya sunuldu. Öneri, Genel Kurul'da yapılan oylamada kabul edilmedi.