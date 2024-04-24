TBMM Genel Kurulu'nda Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşüldü - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşüldü

TBMM Genel Kurulu\'nda Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşüldü

TBMM Genel Kurulu'nda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve maddelere geçildi. Ayrıca, Danışma Kurulu'nun önerisiyle Genel Kurul'un yarın çalışmaması kararı alındı. Anayasa Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Milli Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu'nda boş bulunan üyeliklere CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş seçildi.

24.04.2024 22:00
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(ANKARA)- TBMM Genel Kurulu'nda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından Genel Kurul'un yarın çalışmaması yönündeki Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Anayasa Komisyonu'nda boş bulunan üyelik için CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Çevre Komisyonu'nda boş bulunan bir üyelik için CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Milli Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu'nda boş bulunan bir üyelik için de CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş seçildi.

Seçimin ardından enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelere başlandı. Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelere geçildi. Genel Kurul, 30 Nisan Salı günü toplanmak üzere kapandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşüldü - Son Dakika
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