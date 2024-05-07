TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Erzincan\'da incelemelerde bulundu

Güncel

Haber: DİLAN KUTLU- Kamera: UĞUR DEMİRCİ

(ERZİNCAN) - TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erzincan'da kayan liç yığınında incelemelerde bulundu.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı siyanürlü toprak kayması ile ilgili TBMM'de kurulan İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'daki ziyaretlerinin ardından kazanın olduğu İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'in maden sahasında toprak altında kalan 5 işçinin daha aramalarının yapıldığı sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

Toprağın kaydığı bölge ve maden ocağının çeşitli alanlarında incelemelerde bulunan komisyon üyeleri, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'dan bilgi aldı.

Prof. Dr. Tatar burada verdiği bilgilerde kazanın olduğu günden bu zamana kadar toprağın kaydığı alandan taşıma çalışmaları kapsamında kamyonlarla toplamda 195 bin sefer yapıldığını ve 3.8 milyon metreküp toprağın taşındığını söyledi.