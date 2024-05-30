TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu İvrindi'deki Maden Ocağında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu İvrindi'deki Maden Ocağında İncelemelerde Bulundu

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu İvrindi\'deki Maden Ocağında İncelemelerde Bulundu

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki altın ve gümüş maden ocağında incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri, yetkililerden bilgi aldıktan sonra sahada incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı Atay Uslu, İliç maden kazasını araştırmaya devam ettiklerini ve bu tür kazaların önlenmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, sürdürülebilir altın madenciliği politikasının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ve ilgili firmalar ve akademisyenlerle görüşeceklerini ifade etti.

30.05.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki altın ve gümüş maden ocağında incelemelerde bulundu.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında, Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki TÜMAD Madenciliğe gelen komisyon üyeleri, burada yetkililerden bilgi aldı.

Komisyon üyeleri, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından sahada incelemelerde bulundu.

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İliç maden kazasını tüm yönüyle araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Yetkililerden hem üretim süreci hem çevresel ve sosyal etkiler konusunda hem de rehabilitasyon çalışmaları konusunda bilgiler aldıklarını ifade eden Uslu, "Komisyon olarak hedefimiz İliç'teki maden kazasının ihmal süreçlerini ortaya çıkarmaktır ama bunun yanında bundan sonra da bu tür kazaların olmaması için atılması gereken adımlar konusunda da çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Uslu, önce insan ve çevre anlayışını ön planda tutarak, sürdürülebilir altın madenciliği politikasının oluşturulmasıyla ilgili de çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Altın madenciliği mimarisi nasıl oluşturulabilir? Bu konuda çalışmalar yapacağız, inşallah hem yasama hem de yürütme organının bu konuda yapacağı çalışmalara destek olmaya çalışacağız. İliç'te elim bir kaza oldu, hepimiz çok üzüldük. Bugün İvrindi altın madeni alanında çalışmalarımızı yaptık, önce ilgili arkadaşları dinledik, sunumlarını aldık. Komisyon üyelerimiz sorularını sordu, taleplerini ve öğrenmek istediklerini açıklıkla sordular. Ardından da sahayı gözlemledik, sahadaki liç yığınlarının duruşu proseslerdeki yapılan çalışmalar, mimari ve teknik çalışmaların tamamını sahada yerinde gözlemledik. Bir daha bu tür kazaların olmamasını istiyoruz ve bunun için de atılması gereken adımlara ilişkin raporumuzda önemli hususlar yer alacak. Biz çalışırken her kesimi dinliyoruz. Geniş çaplı bir çalışma yaparak hiçbir soru işareti kalmayana kadar çalışmalara devam edeceğiz."

Uslu, İliç'te maden kazasına ilişkin ilgili firma yetkilileriyle ve daha sonra da konusunda uzman akademisyenlerle görüşeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Erzincan, İvrindi, Gümüş, Maden, İliç, Kaza, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu İvrindi'deki Maden Ocağında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:25:43. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu İvrindi'deki Maden Ocağında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement