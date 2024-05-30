İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
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İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

İsrail\'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar Resmi Gazete\'de Yayımlandı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Kararda, İsrail'in sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürdüğü ve uluslararası hukuku hiçe saydığı ifade edildi. Türkiye Cumhuriyeti, İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tavrını uluslararası camiada açıkça ilan ettiğini belirtti ve BM Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet etti.

30.05.2024 00:22
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(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan "İsrail'in Refah Katliamlarına Karşı Bildiri" başlıklı tezkere dün TBMM Genel Kurulu'nda okunarak kabul edildi. Karar, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Netanyahu ve çetesi, bu cinayetlerle dünyada eşi benzeri olmayan bir ırkçılığı pervasızca sergilemektedir"

"Uluslararası mahkemelerin tüm kararlarını hiçe saymaktan çekinmeyen, işgalciliği ve zalimliğiyle bilinen Netanyahu yönetimindeki İsrail, sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürmektedir. Uluslararası Adalet Divanının operasyonların durdurulması kararına rağmen, Siyonistlerin vahşeti tüm dünyanın gözü önünde devam etmektedir. İnsanlık cephesi karşısında yalnız kalmaya mahküm İsrail'in Gazzelilere uyguladığı baskı ve zulüm politikaları tüm Filistin'i yaşanmaz hale getirmektedir. İşgalci İsrail yönetimi, Gazzeli kardeşlerimizin güvenli alan olarak gösterilen Refah'taki çadırlarını dahi yakıcı silahlarla bombalayarak yüzlerce masumun kanına girmiştir. Uluslararası antlaşmaları ve hukuk kurallarını hiçe sayan Netanyahu ve çetesi, bu cinayetlerle dünyada eşi benzeri olmayan bir ırkçılığı pervasızca sergilemektedir.

"Milletimizin kalbi de masum Gazze halkıyla birliktedir"

Son Refah saldırısıyla insanlığa karşı suçların en rezil örneğini gerçekleştiren İsrail'in eylemleri apartheid rejimi uygulamalarının da ötesine geçerek bir soykırıma dönüşmektedir. Bu katliamlara ve insanlık suçlarına sessiz kalmamak her bir ferdin ve insan haklarına değer veren her bir ülkenin boynunun borcudur. Vicdanlı, adil halkların başını çektiği insanlık cephesi nasıl ki Holokost'u lanetlemekteyse, bugün de Siyonist çetenin Holokost'un ardına sığınarak Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği bu katliamları ve İsrail yönetimini tel'in etmektedir. Uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan katliamları bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla tek ses olarak, İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tavrını uluslararası camiada açıkça ilan etmektedir. Milletimizin kalbi de masum Gazze halkıyla birliktedir. Refah'tan gelen görüntüleri hiçbir zaman unutmayacak ve yaşanan katliamın faillerinin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için çaba sarf etmeye aralıksız devam edeceğiz.

"BM Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz"

Netanyahu ve çetesi, insanlık vicdanında mahküm edildiği gibi uluslararası mahkemeler önünde de yaptıklarının hesabını verecektir. TBMM olarak, İsrail'i durdurmak adına tüm dünya milletlerine ve meclislerine sesleniyoruz. Uluslararası toplum ve devletler, Filistin'in tanınması gibi hakkaniyetli ve zorunlu adımları atmaya süratle devam etmeli ve İsrail yönetimi tamamen yalnızlaştırılmalıdır. Esas gaye, Filistin halkının insan haysiyetine uygun bir hayata kavuşturulmasıdır. Bu sebeple, öncelikle katliamların derhal durdurulması için harekete geçilmelidir. TBMM olarak ilgili tüm kurumlarımızla birlikte, hukuki süreci özenle takip ederek, uluslararası camiada Filistin'e destek sağlamaya devam edeceğiz. Son Refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır. Bu vesileyle, BM Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz. İnsanlık onuruna ve uluslararası hukuka saygı gösterilerek, masum insanların can güvenliği ivedilikle sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika

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