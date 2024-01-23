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İsveç'in NATO'ya katılımı TBMM'de onaylandı - Son Dakika
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İsveç'in NATO'ya katılımı TBMM'de onaylandı

İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolle ilgili teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da söz konusu kanun teklifiyle ilgili 346 milletvekili oy kullanırken milletvekillerinden 287'si ''evet'', 55'i ise ''ret'' oyu verdi.

23.01.2024 - 23:01,  Güncelleme: 23:48
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İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurul'daki oylamada 287 "evet", 55 "ret" oyu kullanıldı.

Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi

KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi

GERİYE SADECE MACARİSTAN KALDI

Türkiye'nin ardından Macaristan'ın da İsveç'in üyeliğine onay vermesi gerekiyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'a davet mektubu gönderdiğini söyledi.

TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Reuters'ın aktardığına göre 18 Ocak'ta konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın özel kalem müdürü Gergely Gulyas "İsveç onlara güvenimizi artırmak; kendilerini müttefikimiz ve dostumuz olarak görmemiz için hiçbir adım atmıyor. Sanki NATO üyeliği öncelikleri değil gibi" diye konuşmuştu. Gulyas, "İsveç Başbakanı veya Dışişleri Bakanı bizi arayıp Macaristan Parlamentosu'nun çekincelerinin neler olduğunu sormalı." demişti.

TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

Öte yandan Orban hükümeti, İsveç'e onay verme konusunda sona kalmayacaklarını da söylemişti. Fakat Macaristan Parlamentosu şu anda kış arasında. Meclisin şubat ortası toplanması bekleniyor. Diğer NATO üyelerine kıyasla Rusya ile daha iyi ilişkilere sahip Macaristan, Finlandiya'nın üyeliğine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Finlandiya NATO'ya üye olabilir." açıklamasından 10 gün sonra onay vermişti.

İsveç\'in NATO\'ya katılımı TBMM\'de onaylandı
YORUMLAR (9)
  • bedir arslan: bu gece rahat uyursunuz Yanıtla 4 122
  • new world: şaşırdıkmı Yanıtla 5 88
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