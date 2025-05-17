TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Bingöl'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Bingöl'de konuştu Açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Bingöl\'de konuştu Açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Azimliyiz, kararlıyız. Bu sonuçlanacak bir şekilde.

17.05.2025 13:41
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Azimliyiz, kararlıyız. Bu sonuçlanacak bir şekilde. Bütün Türkiye 86 milyon çok daha güvenli, rahat, huzur ve refah içinde hayatlarını sürdürecekler. Bunun temelinde en büyük pay şehitlerimize, gazilerimize ait." dedi.

Bingöl'deki temaslarını sürdüren Akar, Valiliği ziyaret etti, Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüştü.

Daha sonra Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği'ne (BİŞHAK) geçen Akar, burada şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Akar, teröre karşı Silahlı Kuvvetlerin, jandarmanın, polisin, güvenlik korucularının aileleriyle birlikte çok ciddi mücadeleler verdiğini belirterek, şehitlerin önünde saygıyla eğildiklerini söyledi.

"Bugüne kadar askerlerimizin yanı sıra aynı zamanda korucularımızın da büyük başarılar, fedakarlıklar gösterdiğini buradaki tablo açık ve seçik bir şekilde ortaya koymakta" diyen Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Akar, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, "Azimliyiz, kararlıyız. Bu sonuçlanacak bir şekilde. Ülkemiz, milletimiz, bütün Türkiye 86 milyon çok daha güvenli, rahat, huzur ve refah içinde hayatlarını sürdürecekler. Bunun temelinde en büyük pay şehitlerimize, gazilerimize ait. Bunu da hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız." diye konuştu.

"'Terörsüz Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

"Bir tarafta Mehmetçik, diğer tarafta jandarma, diğer tarafta polis ve onlarla omuz omuza mücadele eden, çarpışan korucularımız ve onların aileleri. Onlar da çok ciddi sıkıntılar, zorluklar yaşadılar, şehit, gazi oldular. Bu vatan, bu toprak, bu bayrak için çok ciddi mücadeleler verdiler" ifadelerini kullanan Akar, onları da her zaman rahmetle, saygıyla, şükranla andıklarını belirtti.

Akar, bu mücadelelerin hiçbirinin boşa gitmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu devlet iradesiyle 'Terörsüz Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu gerçekleşecek Allah'ın izniyle, sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla. Bu konuda emeği, katkısı olan herkese de Allah razı olsun diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte herhangi bir provokasyona, dezenformasyona karşı da herkes uyanık olacak. Fitneye, fesada yol, imkan, fırsat vermeyeceğiz. Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni, Şafii tek yumruk, tek yüreğiz. Biz bir milletiz. Bu bayrak bizim bayrağımız. Buna göre çalışmaları sürdüreceğiz. ve inşallah başaracağız. Bu millet buna layık. Hep beraber çalışmak suretiyle şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ihtiyaçlarını, isteklerini tam olarak karşılayabilmek için bir kanun çalışması yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu gerçekleşecek."

Akar daha sonra Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Bingöl'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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