TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... YENİ Partili Arı\'dan, BDDK Başkanı Kavcıoğlu\'nun istifasına tepki

Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim" şeklindeki açıklamasını eleştirerek, "Malum, istifa bile edemezler. İstifa etmeye dair kendilerinde herhalde cesaret yok. O yüzden sadece af talebinde bulunuyorlar" dedi. Bakan Özdemir Göktaş, salona gelerek milletvekilleriyle tokalaşırken, YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "cinsel istismar" suçundan yargılanan ve beraat eden Ayhan Şengüler'in dışarıda gezmesi nedeniyle kendisinin elini sıkmadığını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, salona gelmeden önce YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifa kararını değerlendirdi. Arı, şöyle konuştu:

"Az önce bir haber aldık. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, affını istemiş. Malum, istifa bile edemezler. İstifa etmeye dair kendilerinde herhalde cesaret yok. O yüzden sadece af talebinde bulunuyorlar. AK Parti döneminde böyle bir uygulama var. Şimdi, daha birkaç gün önce bu komisyonda kendisi de vardı, bildiğiniz gibi. Burada bizler Maliye Bakanı'na, 'Daha önce birlikte geldiğiniz bu salonda bulunan kişilerin bir kısmı görevlerinden ayrıldı, hatta bir kısmı hakkında yasal işlem yapıldı; gözaltı, ev hapsi ve tutuklama kararları verildi. Acaba bundan sonra ne olacak?' demiştik.

"'KURUMUMUZ DAHA FAZLA YIPRANMASIN' GİBİ BİR GEREKÇE KABUL EDİLEMEZ"

Şimdi Şahap Kavcıoğlu istifa etti. Fon meselesi ülkenin en önemli meselelerinden biri. Böyle önemli bir süreçte bu istifa, doğrudan kendisiyle ilgili bir konudan mı kaynaklandı? Neden kaynaklandı? Kamuoyuna açıklanmalı. Sadece süreçle ilgili, 'Kurumumuz daha fazla yıpranmasın' gibi bir gerekçe kabul edilemez. Gerçekten açıklanmalı. Hem fon süreciyle ilgili bütün gerçekler ortaya konulmalı hem de bu sürecin en kritik isimlerinden biri olan Şahap Kavcıoğlu'nun neden istifa ettiği, neden istifa etmek zorunda kaldığı kamuoyuna açıklanmalı."

YENİ PARTİLİ KAYA'DAN, AİLE BAKANINA "AYHAN ŞENGÜLER" TEPKİSİ

Bakan Özdemir Göktaş, salona gelerek, milletvekilleriyle tokalaşırken, YENİ Parti Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "cinsel istismar" suçundan yargılanan ve beraat eden Ayhan Şengüler'in fotoğrafını gösterdi. Asu Kaya, "Bu adam dışarda gezerken sizin elinizi sıkmıyorum" dedi.

Annesi Fatmanur Çelik ile şüpheli şekilde ölü bulunan Hifa İkra'nın istismarına ilişkin davada beraat eden sanık Ayhan Şengüler'in elini kolunu sallyarak dışarıda gezdiğini söyleyen Kaya, Bakan Göktaş'a, "Neden bu adamın dışarda olmasına sesinizi çıkarmıyorsunuz?" diye sordu.