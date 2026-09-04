TBMM saldırı komisyonu raporu tavsiye niteliğinde

Haber: Kurtuluş KARAASLAN – Erdal AKBUĞA

(KAHRAMANMARAŞ) – Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen Ayla Kara adlı öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşmasını takip eden TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, "Araştırma Komisyonumuzun çalışmalarının sonuna geldik. Rapor yazım aşamasındayız. İnşallah Türkiye'de bu önemli soruna ilişkin tavsiye niteliğinde olacak önemli bir rapor olacağına inanıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatının kaybettiği davaya ilişkin ilk duruşma Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Duruşmaya ara verilmesiyle TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, saldırıda mağdur olan ailelerle birlikte gazetecilere açıklamada bulundu.

Komisyon'un okuldaki saldırıların sebeplerini araştırılmasına ilişkin çalışmalarında sona yaklaştığını ifade ederek, "Biz bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yakından takip ediyoruz. Bu olaydan hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu araştırma komisyonunda hem Kahramanmaraş'taki hem Şanlıurfa'daki okul saldırılarının sebeplerinin araştırılması, benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirler ve dijital mecralarda yaşanan sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerle ilgili bir araştırma komisyonuydu. Araştırma Komisyonumuzun çalışmalarının sonuna geldik. Rapor yazım aşamasındayız. İnşallah Türkiye'de bu önemli soruna ilişkin tavsiye niteliğinde olacak önemli bir rapor olacağına inanıyoruz. İnşallah dediğim gibi biz bu sürecin de takipçisi olacağız" diye konuştu.

Şahin'in ardından söz alan saldırıda eşi öğretmen Ayla Kara'yı kaybeden Ramazan Kara ise duruşmada tutuklu sanıklar İsa Aras Mersinli'nin anne Pınar Mersinli ve babası Uğur Mersinli'nin yaptığı savunmaya tepki gösterdi.

"BU OLAYDA BİRİNCİ DERECEDE ANNE VE BABA SORUMLU"

İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği saldırıda anne ve babası birinci derece sorumlu olduğunu anlatan Kara, "Saldırganın babası oğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak kendisinin üzerine atılan suçları engellemeye çalıştığını düşünüyorum. Bu saate kadar yapılan savunmalarda gördüm ki, yani herkes biliyor sadece anne baba bilmiyor. Ama bakıyorsunuz ki anne eğitimci, edebiyat öğretmeni, babası birinci sınıf emniyet müdürü. İnsanın gözünden nasıl biri olduğunu anlayacak durumda. Göz ardı mı ediyor, yoksa olaya çanak mı tutuyor? Bunların araştırması konusunda taleplerimiz oldu. Bana göre bu olayda birinci derecede anne ve baba sorumlu. Bu kadar olaya göz yumuyorlar, kayıtsız kalıyorlar ve bu olayın gerçekleşmesine vesile oluyorlar. İkisinin de olası kasttan yargılanması konusunda taleplerimiz oldu. İnşallah iyi bir şekilde araştırılır. Annenin ve babanın oturduğu yerde alt komşuların üst komşularını dinlenmesini talep ettik. Çünkü orada sıkıntılar var. Çekindikleri için de konuşmak istemiyorlar" şeklinde konuştu.