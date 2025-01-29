TBMM Toplantıları ve Yargı Süreçleri Bugün Devam Ediyor

Güncel

09.30 - 10.30 - 12.00- Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, AK Parti TBMM grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı gizli tanık Serdar Sertçelik'in firarına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davaya Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

12.30 - Türk Tabipleri Birliğinin Asistan ve Uzman Hekimler Kolu, Yürütme Kurulu Üyesi doktor İlkay Çelik'in açığa alınmasına ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - Sağlık çalışanları Cerrahpaşa'da "'Eziyet Yönetmeliği Değil, Vergide ve Gelirde Adalet İstiyoruz" başlıklı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Türk Eczacıları Birliği Arman Üney Başkanlığındaki Merkez Heyeti, Türkiye'deki bütün bölge eczacı odası başkanlarının katılımıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- TBMM Genel Kurulu, günemindeki konuları görüşmeye devam edecek. (ANKARA)

Türkiye-Azerbaycan- Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları toplantısının ikincisi yapılacak. (ANKARA)

- Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - SİİRT)

Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…