TBMM Toplantıları ve Yargı Süreçleri Bugün Devam Ediyor - Son Dakika
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TBMM Toplantıları ve Yargı Süreçleri Bugün Devam Ediyor

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çeşitli grup toplantıları yapılacak, yargı süreçleri ve sağlık çalışanlarının basın açıklamaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, farklı şehirlerde önemli gelişmeler de takip ediliyor.

29.01.2025 09:02  Güncelleme: 10:33
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09.30 - 10.30 - 12.00- Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, AK Parti TBMM grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı gizli tanık Serdar Sertçelik'in firarına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davaya Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

12.30 - Türk Tabipleri Birliğinin Asistan ve Uzman Hekimler Kolu, Yürütme Kurulu Üyesi doktor İlkay Çelik'in açığa alınmasına ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - Sağlık çalışanları Cerrahpaşa'da "'Eziyet Yönetmeliği Değil, Vergide ve Gelirde Adalet İstiyoruz" başlıklı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Türk Eczacıları Birliği Arman Üney Başkanlığındaki Merkez Heyeti, Türkiye'deki bütün bölge eczacı odası başkanlarının katılımıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- TBMM Genel Kurulu, günemindeki konuları görüşmeye devam edecek. (ANKARA)

Türkiye-Azerbaycan- Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları toplantısının ikincisi yapılacak. (ANKARA)

- Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - SİİRT)

Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Toplantıları ve Yargı Süreçleri Bugün Devam Ediyor - Son Dakika

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