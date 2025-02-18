TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu İTÜ ve Koç Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti

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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) ve Koç Üniversitesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, "Yapay Zeka Araştırma Komisyonu olarak meclisimizde ilgili tarafları dinliyoruz ve hem de yerinde incelemeler yapıyoruz. Altyapı ve etik konusu bizim de üzerinde tartıştığımız bir konu. Araştırma komisyonumuzda sonuç raporunda tabii ülkemizin, vatandaşlarımızın yararına olabilecek hususların altını çizmek olduğu kadar muhtemel olabilecek potansiyel delillerin de değerlendirilmesi lazım" dedi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) yapay zekanın kazanımlarına yönelik çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve meclis komisyon üyeleri katılırken, Koç Üniversitesi'ndeki ziyarete Koç Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Metin Sitti ve meclis komisyon üyeleri katıldı. Programın ardından KUACC-İleri Hesaplama Merkezi ve KUISAL-Yapay Zeka Merkezi ziyaret edildi.

'ALTYAPI VE ETİK KONUSU ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ BİR KONU"

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, "Bu ekosistemi kurarken hani Türkiye'deki öncelikli tabii, Türkiye'deki bu alandaki ihtiyaçları karşılamak ama bunda da yetinmemek lazım, yani küresel pazardan da pay alıyor olmamız önemli. Yapay zeka yazılım ve hizmet sistemlerinde bir sıralama yaptınız aslında, kritik bir sıralamaydı. Orada sanki biraz daha hazır platformlar üzerinde özelleştirilmiş uygulamaların daha rekabetçi olabileceğimiz izlenimini edindim" dedi.

Dönmez, "Bu işin yakıtı, hocamın da dediği gibi güvenilir veriye erişmek gerekiyor ama bir taraftan da kişisel verileri korumamız gerekiyor. Çevre doğa, çevre ve sanayi arasında kullandığımız bir tabir var. Şimdi tam buraya oturacak, koruma kullanma dengesi deriz; özellikle sivil mühendislik alanlarındaki yapılarla ilgili olarak. Tabii insanoğlunun bir o malzemeye de ihtiyacı var, onu kullanması gerekiyor. Onun için yeri geliyor madencilik yapıyoruz, fiziksel olarak şimdi burada da aslında bir veri madenciliği yapacağız anlaşılan. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu olarak meclisimizde ilgili tarafları dinliyoruz ve hem de yerinde incelemeler yapıyoruz. Altyapı ve etik konusu bizim de üzerinde tartıştığımız bir konu. Araştırma komisyonumuzda sonuç raporunda tabii ülkemizin, vatandaşlarımızın yararına olabilecek hususların altını çizmek olduğu kadar muhtemel olabilecek potansiyel delillerin de değerlendirilmesi lazım" diye konuştu.