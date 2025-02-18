TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu İTÜ ve Koç Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu İTÜ ve Koç Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu İTÜ ve Koç Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yapay zeka alanında atılacak adımlar ve hukuki altyapının oluşturulması amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Fatih Dönmez, yapay zeka ekosisteminin geliştirilmesine yönelik kritik konuları ele aldıklarını belirtti.

18.02.2025 01:37  Güncelleme: 01:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) ve Koç Üniversitesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, "Yapay Zeka Araştırma Komisyonu olarak meclisimizde ilgili tarafları dinliyoruz ve hem de yerinde incelemeler yapıyoruz. Altyapı ve etik konusu bizim de üzerinde tartıştığımız bir konu. Araştırma komisyonumuzda sonuç raporunda tabii ülkemizin, vatandaşlarımızın yararına olabilecek hususların altını çizmek olduğu kadar muhtemel olabilecek potansiyel delillerin de değerlendirilmesi lazım" dedi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) yapay zekanın kazanımlarına yönelik çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve meclis komisyon üyeleri katılırken, Koç Üniversitesi'ndeki ziyarete Koç Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Metin Sitti ve meclis komisyon üyeleri katıldı. Programın ardından KUACC-İleri Hesaplama Merkezi ve KUISAL-Yapay Zeka Merkezi ziyaret edildi.

'ALTYAPI VE ETİK KONUSU ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ BİR KONU"

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, "Bu ekosistemi kurarken hani Türkiye'deki öncelikli tabii, Türkiye'deki bu alandaki ihtiyaçları karşılamak ama bunda da yetinmemek lazım, yani küresel pazardan da pay alıyor olmamız önemli. Yapay zeka yazılım ve hizmet sistemlerinde bir sıralama yaptınız aslında, kritik bir sıralamaydı. Orada sanki biraz daha hazır platformlar üzerinde özelleştirilmiş uygulamaların daha rekabetçi olabileceğimiz izlenimini edindim" dedi.

Dönmez, "Bu işin yakıtı, hocamın da dediği gibi güvenilir veriye erişmek gerekiyor ama bir taraftan da kişisel verileri korumamız gerekiyor. Çevre doğa, çevre ve sanayi arasında kullandığımız bir tabir var. Şimdi tam buraya oturacak, koruma kullanma dengesi deriz; özellikle sivil mühendislik alanlarındaki yapılarla ilgili olarak. Tabii insanoğlunun bir o malzemeye de ihtiyacı var, onu kullanması gerekiyor. Onun için yeri geliyor madencilik yapıyoruz, fiziksel olarak şimdi burada da aslında bir veri madenciliği yapacağız anlaşılan. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu olarak meclisimizde ilgili tarafları dinliyoruz ve hem de yerinde incelemeler yapıyoruz. Altyapı ve etik konusu bizim de üzerinde tartıştığımız bir konu. Araştırma komisyonumuzda sonuç raporunda tabii ülkemizin, vatandaşlarımızın yararına olabilecek hususların altını çizmek olduğu kadar muhtemel olabilecek potansiyel delillerin de değerlendirilmesi lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Fatih Dönmez, Teknoloji, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu İTÜ ve Koç Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:41 Halkı böyle zehirliyorlar Dönerciden mide bulandıran hareket Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:48 Ece Seçkin’den kar tatilinde yorganla cesur pozlar Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
09:37 Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi
09:32 Galatasaray Icardi’nin sözleşmesi askıya aldı Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 22:36:42. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu İTÜ ve Koç Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.