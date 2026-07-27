TBMM'de bu hafta grup toplantıları yeniden şekilleniyor: Yeni Parti ve CHP için düzenleme bekleniyor - Son Dakika
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TBMM'de bu hafta grup toplantıları yeniden şekilleniyor: Yeni Parti ve CHP için düzenleme bekleniyor

TBMM\'de bu hafta grup toplantıları yeniden şekilleniyor: Yeni Parti ve CHP için düzenleme bekleniyor
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TBMM'de bu hafta CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan Yeni Parti ve CHP'nin grup toplantısı yapması beklenmezken, MHP ve AK Parti de toplantı planlamadı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, her iki partinin grup başkanvekilleriyle görüşerek yeni düzenlemeler için temaslarını sürdürüyor. DEM Parti yarın, Yeni Yol ve İYİ Parti ise çarşamba günü toplantı yapacak.

(TBMM) - TBMM'de bu hafta, CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle yeni kurulan YENİ Parti ile CHP'nin grup toplantısı yapması beklenmiyor. MHP ile AK Parti'nin de bu hafta grup toplantısı yapmayacağı öğrenildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hem grup toplantı gün ve saatleri hem de oluşacak yeni düzenle ilgili CHP'lilerin ardından YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ile de görüştü.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılıyor. Salı günleri sırasıyla MHP, DEM ve CHP, çarşamba günleri de Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti ile genellikle iki haftada bir AK Parti grup toplantısı düzenliyor.

TBMM'de yarın sadece DEM Parti grup toplantısı yapacak. Çarşamba günü de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantısı düzenleyecek. MHP ile AK Parti'nin bu hafta grup toplantısı planlamadığı öğrenildi.

CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin YENİ Parti'yi kurmasının ardından, binada yer tahsisinin yanı sıra grup toplantısı gün ve saatleri de yeniden belirlenecek. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve grup başkanvekillerini, daha sonra YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'i kabul etti.

CHP ve YENİ Parti'nin grup toplantılarını yapacağı gün ve saatler ile hangi salonda toplantı yapacaklarına ilişkin şu ana kadar bir düzenleme yapılmadı. Konuya ilişkin her iki taraf ile de görüşen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş karar verecek.

Öte yandan, YENİ Parti'nin de CHP'nin de hafta içinde kapalı grup toplantıları yapmaları bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Numan Kurtulmuş, İYİ Parti, DEM Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de bu hafta grup toplantıları yeniden şekilleniyor: Yeni Parti ve CHP için düzenleme bekleniyor - Son Dakika

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