TCG Alemdar Norveç'teki Dynamic Monarch-24 Tatbikatına Katılacak

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Alemdar kurtarma gemisinin, Norveç'teki Dynamic Monarch-24 tatbikatına katılacağını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "TCG Alemdar kurtarma gemimiz, 8-20 Eylül 2024 tarihleri arasında Norveç'te icra edilecek olan Dynamic Monarch-24??????? Tatbikatı'na iştirak etmesi amacıyla 19 Ağustos'ta Umuryeri/Beykoz'da gerçekleştirilen tören ile uğurlandı." ifadesine yer verildi.