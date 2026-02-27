TCG Anadolu Rotterdam'da Göz Kamaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TCG Anadolu Rotterdam'da Göz Kamaştırdı

27.02.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCG Anadolu ve diğer Türk savaş gemileri, Rotterdam Limanı'nda etkileyici görüntüler sundu.

NATO'nun Steadfast Dart tatbikatı kapsamında Rotterdam Limanı'na demir atan Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Anadolu SİHA gemisi ve diğer savaş gemileri, Hollanda basınında geniş yer buldu.

Beraberindeki 3 savaş gemisiyle 26 Şubat'ta Rotterdam Limanı'na demirleyen 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu SİHA gemisi, Hollanda medyasınca okuyucularına "etkileyici görüntü" olarak duyuruldu.

Yerel gazete Algemeen Dagblad, "Etkileyici görüntü: Türk donanmasının 4 gemisi, Rotterdam Limanı'nda" başlıklı haberinde, gemilerin şehrin merkezinde, Erasmus Köprüsü'nün hemen yanında görünür şekilde demirlediğini aktardı.

Haberde; Rotterdam Liman İşletmesi Sözcüsü'nün, "Bu çok etkileyici bir görüntü. 3 gemi, şehrin tam ortasında, Erasmus Köprüsü'nün yanında çok görünür bir şekilde duruyor." ifadelerine yer verildi.

NU haber sitesi, TCG Anadolu'nun Rotterdam Limanı'na yanaşma görüntülerini paylaşırken, BN/De Stem haber sitesi de benzer şekilde 4 geminin dün sabahtan itibaren limanda bulunduğunu ve 1 Mart Pazar gününe kadar şehirde kalacağını bildirdi.

Denizcilik haberleri paylaşan Marina Schepen adlı site, detaylı haberinde aynı tarihlerde Amsterdam'da bulunan Fransız gemileriyle TCG Anadolu'nun karşılaştırmasına yer verdi ve TCG Anadolu'nun üstün yönlerini anlattı.

Marina Schepen'in internet sayfasında, "Perşembe sabahından bu yana Rotterdam'da 4 Türk deniz kuvveti gemisi bulunuyor. Amsterdam'daki Fransız firkateyninin aksine 3 Türk gemisi şehrin kalbinde duruyor." denilirken, şehir merkezindeki köprülerde geminin rahatlıkla görülebildiği yürüyüşler yapılabileceği okuyucuya aktarıldı.

Rodi haber sitesi ise İstanbul ve Oruçreis firkateynleri, ikmal gemisi Derya ve "en büyüğü" olarak nitelendirdiği amfibi hücum gemisi/dron ve helikopter gemisi TCG Anadolu hakkında detaylı bilgi verdi.

Haberde, "Anadolu, denizaltı savaşı ve arama kurtarma operasyonları için uygun S-70B Seahawk gibi helikopterlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca gemide, AH-1W Super Cobra savaş helikopterleri konuşlanmış durumda, silahlı ve silahsız dronlar da taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda'daki Türkler ve Hollandalılar geminin bulunduğu limanı ziyaret etti

Hollanda'da yaşayan çok sayıda Türk ve Hollandalının, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, gemileri görmek üzere Rotterdam Limanı'na gittikleri ve özellikle TCG Anadolu'nun yanında Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdikleri görüldü.

NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Brunssum), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatına, Türkiye'nin yerli ve milli üretim teçhizatı ve araçları da görücüye çıkarken; TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemilerinin yanı sıra 11 ülkeden 10 binden fazla askeri personel katılıyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCG Anadolu Rotterdam'da Göz Kamaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:48:44. #7.11#
SON DAKİKA: TCG Anadolu Rotterdam'da Göz Kamaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.