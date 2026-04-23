TCG Barbaros Fırkateyni'ne 23 Nisan Ziyareti

23.04.2026 14:20
23 Nisan dolayısıyla TCG Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret eden çocuklar, gemiyi gezip fotoğraf çektirdi.

TCG Barbaros Fırkateyni, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında ziyaret ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan etkinliğe katılan vatandaşlar, Dolmabahçe açıklarında demirleyen fırkateyne Beşiktaş'tan bindikleri teknelerle ulaştı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ziyaretler saat 10.00'dan itibaren başlatıldı.

Gemiyi gezen ziyaretçiler sık sık fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilere, geminin görevleri, teknik özellikleri ve donanımı hakkında görevlilerce bilgiler verildi.

Çocuk ve öğrencilere Türk bayraklı balon hediye edilirken, sinevizyon gösterildi.

Etkinlikte ziyaretçilere çeşitli ikramlar yapıldı.

"İlk defa böyle bir etkinliğe geldim"

Ziyaretçilerden Zehra Yıldız, burada olmasından dolayı çok duygulandığını anlattı.

Yıldız, bu ziyaretin çok hoşuna gittiğini dile getirerek, "İlk defa böyle bir etkinliğe geldim. Memleketten kızım ve torunlarımla hep beraber geldik." dedi.

Minik ziyaretçilerden Kemal Baz ise gemide olmanın kendilerine çok güzel hissettirdiğini, bunun kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu belirtti.

Gökmen Karakaşlar ise TCG Barbaros Fırkateyni'nin ülke savunması açısından çok güzel olduğunu kaydetti.

Ziyaretçilerden Abdi Toprak da "Bugün böyle bir ortamda bulunduğum için gurur duyuyorum. Aynı zamanda Türkiye'mizin gelmiş olduğu noktayı görüyoruz ve çok gururlanıyoruz. Buraya da oğlumla geldim. Tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim... Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Şırnak’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı
Ederson’un penaltı notlarını gizlice almışlar Yapılan paylaşımdaki ifade bomba Ederson'un penaltı notlarını gizlice almışlar! Yapılan paylaşımdaki ifade bomba
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye

14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
