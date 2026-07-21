TCG Burgazada Tunus'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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TCG Burgazada Tunus'u Ziyaret Etti

21.07.2026 16:19
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TCG Burgazada, Tunus'ta deniz kuvvetleri işbirliğini güçlendirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ADA sınıfı korvet TCG Burgazada, Belçika Deniz Kuvvetleri Günü etkinliklerine katılımının ardından Türkiye'ye dönüş seyri kapsamında Tunus'un La Gulet Limanı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Yılancı, TCG Burgazada Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Ercan Aras ve Türkiye'nin Tunus Askeri Ataşesi Topçu Komando Albay Aydın Bayar, Tunus Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adil Cihan'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye ile Tunus arasındaki askeri ilişkiler ile deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

TCG Burgazada ile Tunus Deniz Kuvvetleri unsurları arasında denizde "Geçiş Eğitimleri" de icra edildi.

Geminin La Gulet Limanı'ndaki ziyareti sırasında Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile Tunus Deniz Kuvvetleri temsilcileri gemide düzenlenen yemekte ağırlandı.

Ayrıca Büyükelçilik ve Türkiye'nin Tunus'taki kurumlarının personeli ile aileleri, TCG Burgazada'yı ziyaret ederek gemiyi gezdi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

TCG Burgazada'nın Tunus ziyaretinin, Türkiye ile Tunus arasındaki dostane ilişkilerin yanı sıra iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Diplomasi, Politika, Savunma, Güncel, Tunus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCG Burgazada Tunus'u Ziyaret Etti - Son Dakika

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